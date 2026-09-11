Apre il Lunar Lab, Explora e Asi portano i bambini a conoscere l’esplorazione spaziale

Dal 12 settembre, vieni a scoprire Lunar Lab, il nuovo allestimento, a cura di Explora e dell’Agenzia Spaziale Italiana, dedicato all’esplorazione lunare e al programma Artemis che accompagna bambine e bambini in un percorso immersivo che unisce scienza, ingegneria e STEM e approfondisce le opportunità dell’esplorazione spaziale contemporanea.

Aperto ufficialmente al pubblico Lunar Lab, il nuovo percorso realizzato ad Explora il Museo dei Bambini di Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dedicato all’esplorazione lunare e al programma Artemis. Lunar Lab accompagna bambine e bambini in un percorso immersivo che unisce scienza, ingegneria e competenze STEM, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità dell’esplorazione spaziale contemporanea.

Il progetto si inserisce nell’impegno dell’ASI nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla formazione delle competenze che contribuiranno al futuro dell’esplorazione spaziale. L’Agenzia è protagonista di numerosi programmi internazionali di esplorazione dello Spazio, sostenendo e coordinando il contributo italiano al programma Artemis, con un ruolo di primo piano nelle attività di esplorazione lunare e nello sviluppo di tecnologie per le future missioni sulla Luna e oltre.

Al centro di Lunar Lab c’è il racconto dell’importanza scientifica e tecnologica nella progettazione di ambienti abitativi nello spazio: luoghi estremi in cui ogni scelta progettuale è determinante per garantire la sopravvivenza, la sicurezza e l’operatività degli astronauti e delle astronaute. Attraverso un’esperienza educativa, innovativa e interattiva, gli allestimenti invitano a comprendere come energia, risorse, cibo, trasporti e lavoro umano vengano ripensati in funzione di missioni spaziali sempre più complesse e sfidanti con uno sguardo rivolto alla Luna e oltre.

«Questo bellissimo progetto si inserisce nell’impegno dell’ASI nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze spaziali, soprattutto tra le giovani generazioni», ha dichiarato il Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, amb. Mario Cospito. «Lo Spazio sarà sempre più importante nella vita quotidiana dei prossimi decenni ed è quindi fondamentale conoscere e comprendere questo affascinante settore in continua evoluzione. Le opportunità che arrivano dallo Spazio sono molteplici e ad ampio raggio: le professioni del futuro saranno sempre più influenzate dalle attività e dalle tecnologie del settore. Installazioni come quella inaugurata oggi con il museo Explora, rientrano negli obiettivi dell’Agenzia Spaziale Italiana chiamata a informare, accendere la curiosità, stimolare l’interesse verso le discipline scientifiche e mostrare quanto la ricerca spaziale possa ispirare il percorso di crescita di ragazzi e ragazze. Il laboratorio che abbiamo appena inaugurato offre un’esperienza educativa innovativa e coinvolgente per le famiglie e per chi vuole avvicinarsi al settore. Sarà un’occasione in cui il gioco diventa una vera e propria porta d’accesso alla conoscenza scientifica».

«Come museo dedicato alle nuove generazioni, siamo particolarmente orgogliosi di aver collaborato con l’Agenzia Spaziale Italiana alla realizzazione di Lunar Lab: conoscere più da vicino ciò che si cela dietro le grandi missioni spaziali, i calcoli di precisione, le tecnologie avanzate e le competenze scientifiche. È proprio questo patrimonio di conoscenze che desideriamo condividere con bambine e bambini, offrendo loro l’occasione di affacciarsi, attraverso il gioco e l’esperienza diretta, oltre i confini del nostro Pianeta», afferma Patrizia Tomasich, presidente di Explora.

Gli allestimenti

Le postazioni interattive di Lunar Lab permettono di esplorare le tecnologie e le innovazioni, valorizzando il contributo della ricerca scientifica e dell’ingegneria italiana nel panorama internazionale dell’esplorazione spaziale. Dall’osservazione e gestione dell’energia nello spazio, alla robotica applica.

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