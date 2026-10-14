La Cernobbio del Digitale, lo speciale di Key4Biz sulla prima giornata

Oggi ha preso il via la 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – in corso a Villa Erba, sul lago di Como, di cui Key4Biz è media partner.

Ad aprire i lavori il messaggio di Papa Leone XIV.

Poi, nell’intervista a Nicola Porro il Sottosegretario Alessio Butti ha annunciato: “L’Italia punti sull’AI industriale e farà parlare di sé sul Quantum Computing”.

Diversi i panel che si sono susseguiti. Per l’autonomia strategica europea, “servono capacità di calcolo, accesso ai dati, competenze e condivisione della sicurezza”. Emersa, infine, la necessità di una certezza normativa per garantire gli investimenti in un settore strategico come le TLC e di ridefinire il ruolo delle tower company.

Il nostro speciale sulla prima giornata della Cernobbio del Digitale.

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