Approvato il Decreto Ambiente. Dietrofront sulle trivelle in mare

Il Decreto Ambiente approvato in Consiglio dei Ministri introduce una corsia veloce per i progetti strategici per la transizione energetica e nuove misure per l’economia circolare, ma fa dietrofront sulle trivelle in mare.

Il Cdm approva il Decreto Ambiente

Via libera dal Consiglio dei Ministri al Decreto Ambiente. Semplificazione nei procedimenti di valutazione ambientale, norme per la tutela delle acque, misure per l’economia circolare, le bonifiche e il contrasto al dissesto idrogeologico, al centro del nuovo provvedimento proposto dal MASE. Una normativa che si propone di portare chiarezza e regole più semplici in ambiti strategici per la transizione energetica, ma che alla voce “Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con la sicurezza degli approvvigionamenti” inserisce la proroga delle concessioni alle multinazionali del petrolio.

Gas e Petrolio

Salta immediatamente all’occhio il punto della nuova misura governativa, dedicato ai combustibili fossili. Il provvedimento conferma la volontà di non aprire a nuove concessioni, ma offre ora più margine per attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare che lambiscono il perimetro costiero (lo stop passa da 12 a 9 miglia marittime). […]

