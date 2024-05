Quando elimini una foto, ti aspetti che scompaia per sempre. Ma in questo caso foto vecchie sono riapparse. Perché?

Apple ha appena rilasciato una correzione in iOS e iPadOS 17.5.1. Applicare una patch ad un software difettoso è una cosa buona e normalissima. Ma non è questo il caso, perché la soluzione “risolve un raro problema in cui le foto che hanno subito un danneggiamento del database potrebbero riapparire nella libreria Foto anche se sono state cancellate” e questo è tutto ciò che Apple ha da dire al riguardo.

Su iOS, le foto cancellate trascorrono tecnicamente 30 giorni nella cartella Eliminati di recente prima di scomparire definitivamente, ma l’intento di mandare una foto nell’oblio digitale è ancora lì. Una persona ragionevole si aspetterebbe che un file eliminato rimanga tale. Ecco perché è comprensibile che le persone siano rimaste per lo meno confuse la scorsa settimana quando le foto cancellate anni fa sono improvvisamente riapparse nella libreria fotografica del loro iPhone.

Cosa comporta esattamente un database danneggiato?

Questo è ovviamente un problema di privacy. Solleva domande su come Apple archivia i dati delle foto e se i proprietari di iPhone possono veramente fidarsi che i loro dati cancellati vengano effettivamente cancellati. The Verge ha contattato Apple più volte per commentare pubblicamente la questione, ma non ha ancora ricevuto risposta. Resta da capire perché si è verificato questo bug, cosa è stato fatto per risolverlo e cosa sta facendo l’azienda per garantire che ciò non accada di nuovo. Tuttavia, Apple deve ancora rispondere.

Tra l’altro, alcuni possessori di iPhone hanno segnalato che la stessa cosa accade con i messaggi vocali cancellati. Il bug ha avuto un impatto soltanto sulle persone che utilizzano i backup di foto di iCloud? Un altro post affermava che vecchie foto apparivano su un iPad venduto a un’altra persona. Tutte le soluzioni di oggi confermano che questo bug esisteva, era un problema e aveva qualcosa a che fare con la corruzione del database. E ignorando le richieste di commentare pubblicamente la questione, non si dà la certezza che ciò non accadrà più.