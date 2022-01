I motivi che hanno consentito ad Apple di godersi, per un momento, a Wall Street il massimo valore di mercato, mai raggiunto prima.

Apple ha raggiunto, brevemente, una capitalizzazione di mercato di 3mila miliardi di dollari, ieri a Wall Street. È la prima società al mondo a riuscirci. In 16 mesi il suo market value è passato da 2mila a 3mila miliardi di dollari, nonostante la pandemia e la crisi della catena di approvvigionamento, in particolare dei chip.

Apple come ha fatto a raggiungere 3mila miliardi di capitalizzazione di mercato?

Le azioni di Apple sono aumentate di oltre il 30% nel 2021, perché, scrive il Financial Times, ha affrontato abilmente la crisi della catena di approvvigionamento e ha beneficiato della domanda extra durante la pandemia per iPhone, Mac e iPad utilizzati per il lavoro da remoto.

Il valore di mercato di Apple è cresciuto di quasi 2,7 trilioni di dollari in un decennio sotto la guida di Tim Cook, un’impresa che ha sorpreso i critici che hanno messo in dubbio le sue capacità quando ha preso il posto di Steve Jobs.

Da allora, spiega il FT, il successo di Cook è stato costruito sulla sua capacità, dietro le quinte, di gestire le catene di approvvigionamento e vendere prodotti in grandi quantità, scongiurando le minacce normative e politiche a Washington, Bruxelles e Pechino.

Apple ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al giorno nell’anno finanziario conclusosi a settembre. Ha 745 milioni di abbonati che pagano per avere una gamma sempre crescente di servizi: dallo streaming musicale ai video on-demand fino al fitness. L’iPhone è il dispositivo di elettronica di consumo più redditizio della storia e gli analisti prevedono che la sua domanda rimarrà forte nel 2022, poiché Apple guida il mercato cinese degli smartphone e sempre più consumatori si abbonano ai suoi servizi. Nell’ultimo anno, le vendite di iPhone sono state di 192 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 40% rispetto all’anno precedente. E continua a crescere la vendita degli AirPods: durante le vacanze di Natale ne sono stati venduti 27 milioni del nuovissimo modello. La società ha speso più di 82 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, aumentando costantemente i propri investimenti ogni anno, riporta il New York Times.

Hal Eddins, capo economista di Capital Investment Counsel, azionista di Apple, ha affermato che la società è stata “un titolo sicuro” durante la pandemia.

Gli analisti vedono di buon occhio l’arrivo di Apple Car

Dunque, i 3mila miliardi di dollari di capitalizzazione è stato un record a livello mondiale dovuto alla fiducia degli investitori per il successo dei prodotti che il gruppo di Cupertino continua a lanciare e per quelli che sta sviluppando. Infatti, Apple sta esplorando nuovi mercati come le auto a guida autonoma e il metaverso.

Diversi analisti ritengono che Apple abbia ancora molto spazio per crescere nei prossimi anni, con prodotti come Apple Car. “Vediamo le prospettive di Apple Car che rappresenta il percorso più chiaro per raddoppiare le entrate e la capitalizzazione di mercato”, ha spiegato Morgan Stanley.

Vedremo.

Nel frattempo, Apple guarda tutte le altre società dagli specchietti retrovisori.

Microsoft vale circa 2,5 trilioni di dollari, Amazon ha una capitalizzazione di mercato di circa 1,75 dollari e la valutazione di mercato di Google è di appena 2 trilioni di dollari.