Nessuna, o ben poche, novità in casa Apple. Come anticipato nelle scorse settimane, il gigante americano ha tolto il velo alla nuova gamma di iPhone 16, i primi sviluppati da zero per avere al centro l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Purtroppo, la Mela ha lavorato solo sull’hardware e software e meno sui rapporti con Bruxelles per permettere anche agli utenti in Unione Europea di beneficiare delle novità introdotte dall’AI.

E brucia ancora di più sapere che l’intelligenza artificiale del gruppo arriverà, a scaglioni e a partire da fine settembre, in altri paesi oltre che gli Stati Uniti. Ad esempio nel Regno Unito, non solo in lingua inglese ma anche in spagnolo e francese. Una beffa.

Le novità dell’iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

L’iPhone 16 Pro e Pro Max rappresentano un nuovo standard nel settore degli smartphone. Con display ProMotion più grandi, design in titanio di grado 5 e il potente chip A18 Bionic Pro, questi dispositivi offrono prestazioni senza precedenti. L’intelligenza artificiale integrata apre nuove possibilità per la fotografia e l’elaborazione delle immagini. Una delle prime cose che salta all’occhio è il nuovo design. Grazie a bordi incredibilmente sottili, Apple è riuscita a incrementare le dimensioni del display senza ingrandire eccessivamente il corpo del dispositivo. Il display, protetto dal resistente Ceramic Shield di nuova generazione, offre un’esperienza visiva ancora più immersiva. La scocca in titanio di grado 5, disponibile in quattro raffinate finiture, conferisce all’iPhone 16 Pro un look premium e una resistenza ai graffi superiore.

Apple introduces the new iPhone 16 Pro! #AppleEvent pic.twitter.com/tqhhfQRJBC — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2024

Al cuore dei nuovi iPhone c’è il potente chip Apple A18 Pro, una versione ancora più evoluta del chip A17 Pro. Realizzato con un processo a 3 nanometri di seconda generazione, questo processore offre prestazioni eccezionali in termini di velocità di elaborazione, efficienza energetica e capacità di eseguire complessi calcoli di intelligenza artificiale. Il Neural Engine a 16 core, in grado di eseguire 35 TOPS, garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva in ogni situazione. Il nuovo tasto fisico Camera Control rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di scattare foto e video. Personalizzabile e intuitivo, questo tasto permette di accedere rapidamente a tutte le funzioni della fotocamera, dai filtri alle impostazioni, con un semplice gesto.

Apple iPhone 16: nuovo capitolo di intelligenza e sostenibilità

Secondo Tm Cook, gli iPhone 16, sono un salto in avanti per l’esperienza utente rispetto al passato. Al centro dell’innovazione c’è Apple Intelligence, la nuova era di intelligenza artificiale integrata che promette di trasformare il modo in cui utilizziamo i nostri smartphone.

L’iPhone 16 si distingue per un design elegante e sostenibile, con un rivestimento in ceramica più resistente e l’utilizzo di materiali riciclati. Il nuovo pulsante azione, già presente nei modelli Pro, offre un modo rapido e intuitivo per accedere alle funzioni preferite. Sotto la scocca, il potente chip Apple Silicon A18, ottimizzato per l’intelligenza artificiale, garantisce prestazioni avanzate e un’esperienza utente fluida. La vera novità è l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa.

Apple ha sempre posto la privacy al centro della sua filosofia. Con l’iPhone 16, l’azienda consolida il concetto di “Private Cloud Computer”, un sistema che permette di eseguire i modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, garantendo la massima protezione dei dati personali. Inoltre, un team di esperti indipendenti verificherà periodicamente che le promesse di privacy di Apple vengano mantenute.

Apple debuts new iPhone 16 with a dedicated camera button #AppleEvent pic.twitter.com/ueUVKAAIJP — highsnobiety (@highsnobiety) September 9, 2024

L’iPhone 16 sarà disponibile in due diverse dimensioni, base e Plus, e in una vasta gamma di colori. Tuttavia, alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa, come la creazione di immagini, potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi a causa delle normative sulla privacy. L’iPhone 16 rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà integrata in modo sempre più profondo nella nostra vita quotidiana. Con un design elegante, prestazioni potenti e un focus sulla privacy, l’iPhone 16 si conferma come uno dei dispositivi più innovativi sul mercato.

Le novità di Apple Watch Series 10

Apple ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico: l’Apple Watch Series 10. Questo nuovo smartwatch promette di rivoluzionare l’esperienza utente grazie a un display più grande, un design più leggero e un’intelligenza artificiale avanzata. Una delle novità più evidenti è lo schermo più grande, che facilita la lettura delle notifiche e la scrittura di messaggi. La maggiore luminosità del display, pari a circa il 40% in più rispetto ai modelli precedenti, garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Apple ha lavorato per rendere l’Apple Watch Series 10 ancora più resistente e leggero. L’utilizzo del titanio di grado 5, al posto dell’acciaio inossidabile, ha permesso di ridurre il peso del dispositivo di quasi il 20%. Inoltre, un nuovo rivestimento protegge il display e la cassa da graffi e urti.

Features for the Apple Watch Series 10. #AppleEvent pic.twitter.com/FpwBze26lF — Pop Base (@PopBase) September 9, 2024

L’intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale nell’Apple Watch Series 10. Grazie all’IA, Siri è più veloce e reattiva, mentre l’orologio è in grado di imparare a gestire al meglio l’autonomia della batteria. Inoltre, l’IA supporta nuove funzionalità come il riconoscimento dell’apnea notturna e il miglioramento della qualità delle chiamate telefoniche.

Oltre all’intelligenza artificiale, l’Apple Watch Series 10 introduce numerose novità software. Tra queste, il riconoscimento dell’apnea notturna, una funzione particolarmente utile per chi soffre di disturbi del sonno. L’azienda ha inoltre migliorato molte delle funzionalità già presenti, come il rilevamento delle cadute e l’SOS di emergenza. Apple continua a puntare sulla sostenibilità. Il chip S10 è realizzato utilizzando materiali riciclati, e l’azienda si impegna a ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione. I pre-ordini per l’Apple Watch Series 10 sono già aperti, e il dispositivo sarà disponibile a partire dal 20 settembre.

Tutti i prezzi

Il prezzo dell’iPhone 16 parte dal modello base a 979 euro per la versione da 6,1 pollici e 1.129 euro per il più grande da 6,7 pollici. La scelta è, come sempre, tra i tagli di memoria di archiviazione da 128, 256 o 5125 gigabyte. I top di gamma iPhone 16 Pro partono dai 1.239 euro del modello da 6,3 pollici per arrivare ai 1.489 euro del Pro Max da 6,9 pollici. Scegliendo la versione da 1 terabyte di archiviazione il costo è di 1.989 euro.

Il nuovo Apple Watch Series 10 ha un prezzo che parte da 459 euro o 809 euro, a seconda del rivestimento in alluminio o titanio mentre l’Apple Watch Ultra 2 nel nuovo colore nero resta a 909 euro. Rivisitazione anche per cuffie e auricolari: gli AirPods Max, in cinque colori, costano 579 euro mentre le AirPods 4 hanno un cartellino di 149 euro, che sale a 199 euro nel caso del modello con tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Il prodotto di mezzo, gli AirPods Pro 2 costano 279 euro, con nuove funzionalità di controllo della salute dell’udito.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz