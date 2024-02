Apple rivede i piani, niente auto elettrica meglio l’IA

Non si sa se sia uno stop definitivo all’auto elettrica a guida autonoma Apple o un rinvio. A gennaio, secondo la stampa americana, si parlava di un rinvio del progetto dal 2026 al 2028. Intanto i dipendenti assegnati al progetto saranno spostati sull’IA e il machine learning. L’ironia di Elon Musk su X.

Auto elettrica a guida autonoma Apple, cancellata o rinviata?

Addio, o forse arrivederci al progetto Titan della Apple. Dopo un decennio almeno di grandi annunci, salti in avanti e passi indietro, sembra che stavolta Cupertino abbia messo una grande pietra sopra il progetto di veicoli elettrici a guida autonoma marchiati con la mela.

Bloomberg News ha riportato che la decisione di fermare i lavori sul progetto Titan è stata annunciata dal COO Apple, Jeff Williams, e dal vicepresidente responsabile del progetto stesso, Kevin Lynch, durante una riunione interna.

Intanto 2mila dipendenti sono stati spostati su progetti IA e machine learning

Centinaia di dipendenti (circa 2.000) saranno spostati in altri reparti, soprattutto quelli dedicati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) e soluzioni di machine learning. Dal 2017 ad oggi Apple ha acquisito oltre 20 startup specializzate in queste tecnologie.

Non si sa se sia uno stop definitivo all’auto elettrica a guida autonoma Apple o un rinvio. A gennaio, sempre secondo Bloomberg, si parlava di un rinvio del progetto dal 2026 al 2028, con possibile ribasso del prezzo di vendita sul mercato dei veicoli da 120 mila a 100 mila dollari.

Grandi investimenti, margini bassi

Progettare, sviluppare e realizzare questo tipo di automobili ad alto contenuto tecnologico, come quelli immaginati a Cupertino, non è una cosa semplice e soprattutto richiede grandi investimenti.

La Big Tech americana è abituata ad elevati livelli di redditività nei settori economici di competenza, quello dei veicoli elettrici è un mercato che non regala gli stessi risultati, se non nel lungo termine. L’industria automobilistica, in generale, offre margini bassi a fronte di un’elevatissima concorrenza.

L’ironia di Elon Musk

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha postato sul social X la notizia, ovviamente a modo suo commentando la scelta Apple.