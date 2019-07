Apple (finalmente) porterà delle vere novità nei nuovi iPhone, anche se bisognerà aspettare ancora un anno.

È quanto rende noto Ming-Chi Kuo, uno degli analisti di Apple in una recente nota consegnata agli sviluppatori. La società di Cupertino, infatti, sta pensando di rendere compatibile con questo standard di trasmissione anche il modello più economico della linea infatti tutti e tre iPhone previsti per il 2020 presenteranno il supporto per il 5G.

L’analista inizialmente affermava che due dei tre nuovi iPhone in arrivo nel 2020 supporteranno il 5G, ma ora crede che Apple offrirà il 5G in tutti i modelli per competere meglio con gli smartphone Android a basso costo che supportano già il 5G. Secondo Kuo” grazie seguito all’acquisizione da parte di Apple del business dei chip modem per smartphone Intel pagata 1 miliardo di dollari, Apple ha più risorse per lo sviluppo dell’iPhone 5G.”

Insieme alla tecnologia 5G, gli iPhone 2020 potrebbero essere disponibili in nuove dimensioni. In una nota precedente, Kuo ha affermato che Apple rilascerà iPhone di fascia alta da 5,4 e 6,7 pollici con display OLED insieme a un modello da 6,1 pollici con display OLED. I nuovi iPhone inoltre dovrebbero avere una fotocamera 3D.

mmWave e Sub-6GHZ

Kuo ha affermato inoltre di aspettarsi che tutti e tre i nuovi modelli di iPhone in arrivo nel 2020 supportino lo spettro sia mmWave che Sub-6GHz per soddisfare i requisiti del mercato americano, ma non è chiaro se Apple lancerà un iPhone 5G che supporta solo Sub-6GHz, che consentirebbe un prezzo inferiore. Dice che Apple potrebbe non avere abbastanza risorse di sviluppo per un tale progetto.

Per chi non ha familiarità con le reti 5G, in realtà ci sono due diversi tipi di 5G. La tecnologia mmWave è il 5G super veloce di cui si parla più spesso, ma non tutte le reti 5G useranno la tecnologia mmWave in tutte le aree perché è più adatta alle aree urbane più dense.

Nelle aree rurali e suburbane, la tecnologia 5G sarà su banda media e banda bassa, chiamata sub-6GHz 5G. È più veloce del 4G, ma non veloce come mmWave. Al termine della distribuzione del 5G, ci saranno alcune aree con tecnologia mmWave in cui le velocità di trasferimento dei dati saranno elevatissime, insieme ad altre aree più ampie che sono più vicine alle velocità 4G LTE.

Con il passare del tempo, anche le velocità 5G in banda bassa e media dovrebbero diventare molto più veloci, ma al momento del lancio non saranno veloci come mmWave.