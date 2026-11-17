Apple Pay, iCloud e App Store in tilt: migliaia di utenti senza accesso ai propri account. L’azienda parla di un aggiornamento interno e nega un cyberattacco, ma è l'ennesima crisi del sistema tecnologico americano in pochi giorni.

Diversi servizi online di Apple hanno subito oggi gravi disservizi, con problemi segnalati da migliaia di utenti in Italia, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple ha confermato interruzioni su iCloud, App Store, Apple Music e AppleCare, e ha attribuito il guasto a un aggiornamento interno dei sistemi, escludendo per ora un cyberattacco.

Cosa non funziona

Le segnalazioni più diffuse riguardano l’accesso agli account iCloud: alcuni utenti non sono riusciti a entrare, a uscire o a configurare un nuovo iPhone o Mac. Il problema è particolarmente serio perché l’account Apple è la porta d’ingresso a molti servizi: download delle app, acquisti, sincronizzazione dei dati, attivazione dei dispositivi e assistenza.

La società ha indicato sulla pagina System Status disservizi per l’App Store, Apple Music e AppleCare on Device, oltre a un problema con l’accesso agli account iCloud. Per AppleCare, l’acquisto della copertura è risultato temporaneamente non disponibile e al momento il problema persiste. Per App Store e Apple Music, l’azienda ha parlato di servizi “lenti o non disponibili”.

Anche Apple Pay è finito al centro delle segnalazioni. Secondo Downdetector, i report sono aumentati intorno alle 11.40 della costa orientale statunitense, cioè le 17.40 in Italia. Tuttavia, molti di questi sembrano aver riguardato soprattutto i pagamenti online, mentre in molti casi i pagamenti fisici presso i negozi continuavano a funzionare.

Non è un blackout totale

È importante non trasformare l’accaduto in un collasso generale. Apple TV, iMessage, iCloud Mail e iCloud Drive risultavano, almeno in parte, operativi. Sembra che il problema abbia colpito alcune componenti centrali dell’ecosistema, non necessariamente tutti i servizi contemporaneamente.

Questo però non riduce la gravità del problema. Un’interruzione dell’autenticazione, cioè della possibilità di riconoscere un utente e consentirgli l’accesso, può bloccare a cascata funzioni che sembrano autonome: non si scarica un’app, non si attiva un telefono nuovo, non si sottoscrive un’assistenza, non si completa un acquisto digitale.

Perché fa impressione

Il malcontento è amplificato dal contesto che si sta creando in questi ultimi giorni, sempre più indecifrabile, visti i tanti casi di interruzione di servizi digitali essenziali in diversi contesti: dal diffusissimo Outlook di Microsoft ai voli aerei negli Stati Uniti, dai servizi bancari alle comunicazioni della potente National Security Agency. In questo clima, il guasto Apple viene letto non come un incidente isolato, ma come un segnale della fragilità delle grandi piattaforme digitali.

È una lettura comprensibile, ma va mantenuta su un piano di prudenza. Al momento Apple ha dichiarato che l’interruzione deriva da un aggiornamento interno e ha escluso un cyberattacco. Non esistono, finora, prove pubbliche che colleghino questi episodi a un’unica campagna di attacco informatico o a un sabotaggio coordinato.

Il vero problema è sempre la dipendenza tecnologica

La domanda giusta non è soltanto “Apple è fuori uso?”, ma: “Quanto dipendiamo da pochi sistemi centralizzati?”. Quando un’azienda che gestisce identità digitali, pagamenti, archivi personali, app e dispositivi ha un problema tecnico (o subisce un attacco che mette fuori gioco interi sistemi), l’impatto non resta confinato nella tecnologia: tocca lavoro, acquisti, comunicazioni e persino l’accesso a servizi essenziali.

Le grandi piattaforme sono diventate infrastrutture pubbliche di fatto. Non sono però gestite come infrastrutture pubbliche: la loro resilienza, la trasparenza sulle cause dei guasti e la capacità di comunicare rapidamente con gli utenti diventano questioni di interesse collettivo, se non di sicurezza pubblica.

Cosa aspettarsi

Apple ha detto che molti sistemi stanno tornando operativi dopo l’aggiornamento interno che ha causato le interruzioni. Resta comunque da verificare se tutti i servizi siano stabilmente ripristinati e se l’azienda spieghi con maggiore precisione quali processi interni hanno prodotto un guasto così esteso.

Per gli utenti, la regola pratica è semplice: non ripetere più volte accessi o pagamenti, verificare lo stato ufficiale dei servizi e trattare con cautela eventuali messaggi che chiedono password, codici di verifica o dati bancari. In una giornata di disordini digitali, la maggiore vulnerabilità spesso non è tecnica, ma umana.

Per il momento non è il caso di lasciarsi andare a facili allarmismi, ma certo qualcosa non torna in quello che sta accadendo su più fronti tecnologici e tutto insieme, serve trasparenza per alimentare la fiducia. Continueremo a seguire la situazione negli Stati Uniti, sperando che i problemi non si estendano anche in altre nazioni, cosa che a quanto pare sta già accadendo, prima con Microsoft, ora con Apple.

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