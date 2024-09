Apple e Google, due “legnate” da Corte Ue

Giornata nera per le Big Tech.

Sul banco degli imputati e sanzionate in Europa. Apple dovrà restituire 13 miliardi di euro all’Irlanda per “aiuti di Stato illegali”. La Corte Giustizia Ue conferma maxi multa da 2,4 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante.

Stati Uniti e alleati occidentali guardano con grande interesse all’India, come nuova terra di chip. Prima produzione entro il 2026.

Consolidamento Tlc e condivisione investimenti con i giganti del web nel rapporto Draghi. Torna di moda il fair share?

