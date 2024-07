Più di 170mila video di YouTube sono stati inclusi in un vasto dataset utilizzato per addestrare sistemi AI di grandi aziende tecnologiche come Apple, Anthropic, Nvidia e Salesforce.

Più di 170.000 video di YouTube sono stati inclusi in un vasto dataset utilizzato per addestrare sistemi AI di grandi aziende tecnologiche come Apple, Anthropic, Nvidia e Salesforce, secondo un’indagine di Proof News pubblicata in collaborazione con Wired. Queste aziende hanno impiegato i sottotitoli di video YouTube, estratti senza permesso, provenienti da oltre 48.000 canali. Creatori popolari come MrBeast e Marques Brownlee, nonché testate giornalistiche come ABC News, BBC e The New York Times, sono presenti nel dataset.

Anche più di 100 video di The Verge e molti altri di Vox sono inclusi. Brownlee ha commentato su X, dicendo che Apple ha utilizzato dati da diverse compagnie per i suoi AI, inclusi trascrizioni da YouTube. Proof News ha rilasciato uno strumento interattivo per cercare se i propri contenuti sono stati inclusi nel dataset.

Questo dataset di sottotitoli fa parte di una raccolta più ampia chiamata The Pile, sviluppata dalla no-profit EleutherAI, che contiene anche libri, articoli di Wikipedia e altro. Le aziende di AI raramente sono trasparenti sui dati usati per l’addestramento, e l’uso specifico di contenuti YouTube è stato un tema chiave negli ultimi mesi. YouTube ha dichiarato che l’uso di contenuti per addestrare AI, inclusi i trascritti, violerebbe i termini della piattaforma.

L’AI ha bisogno di una nuova infrastruttura TLC, dice il capo delle telecomunicazioni di Taiwan

Secondo il capo delle telecomunicazioni di Taiwan, l’adozione e l’espansione dell’AI richiedono una completa ristrutturazione delle infrastrutture esistenti. Questo è dovuto alla crescente domanda di elaborazione e memorizzazione dati che i sistemi AI impongono.

Le attuali strutture non sono adeguate per supportare l’intensità e la complessità dei carichi di lavoro associati con le tecnologie AI avanzate. In particolare, viene sottolineata l’importanza di sviluppare nuovi data center e reti di telecomunicazioni capaci di gestire una quantità di dati senza precedenti.

Questo cambiamento è visto come cruciale non solo per migliorare l’efficienza delle operazioni AI, ma anche per mantenere la competitività a livello globale.

Taiwan, con la sua posizione di leader nel settore tecnologico, è pronta a investire significativamente in queste nuove infrastrutture per sostenere la crescita e l’innovazione continua nel campo dell’intelligenza artificiale.

Gli appassionati di AI adorano JD Vance

L’ex presidente e candidato repubblicano Donald Trump ha annunciato la sua scelta per la vicepresidenza, il senatore dell’Ohio JD Vance. Gli sostenitori dello sviluppo e implementazione senza restrizioni dell’intelligenza artificiale sono entusiasti di questa decisione.

Questi ‘massimizzatori di AI’ apprezzano Vance per le sue dichiarazioni contro la regolamentazione dell’AI e per il programma del Partito Repubblicano che mira ad abrogare l’ordine esecutivo del presidente Joe Biden sull’AI.

Vance, noto per il suo passato come critico di Trump e per la sua carriera di venture capitalist, ha raccolto milioni di dollari per la sua impresa Narya Capital con il supporto di figure influenti come Peter Thiel, Marc Andreessen e Eric Schmidt. Gli “accelerationisti efficaci” e i “tecno-ottimisti” condividono con Vance la convinzione che le grandi aziende tecnologiche promuovano la regolamentazione governativa dell’AI a loro vantaggio e che stiano cercando di infondere nell’AI un’ideologia di sinistra.

Vance ha recentemente affermato che regolamentare l’AI potrebbe avvantaggiare gli attuali colossi tecnologici a scapito dei consumatori americani, e ha sostenuto l’AI open source come soluzione. Il programma repubblicano promette di abrogare l’ordine esecutivo di Biden e di promuovere lo sviluppo dell’AI basato sulla libertà di parola e il benessere umano.

L’entusiasmo per Vance e Trump è alimentato anche dal fatto che le amministrazioni repubblicane storicamente hanno imposto meno tasse e regolamentazioni alle imprese tecnologiche.

