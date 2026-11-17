Il processo a Parigi è ancora lontano, si dovrebbe tenere il 17 giugno 2027 e durerà quattro giorni. Al centro dell’inchiesta c’è il software che potrebbe limitare alcune funzioni dopo riparazioni effettuate fuori dalla rete autorizzata. Apple respinge le accuse.

Apple a processo in Francia per gli iPhone: “Ostacola le riparazioni”

Apple dovrà comparire davanti al tribunale penale di Parigi nel giugno 2027. La società, secondo quanto riportato da Afp è accusata di aver “ostacolato la riparazione e il ricondizionamento di diversi modelli di iPhone al di fuori dei centri autorizzati”, contribuendo così, secondo l’accusa, all’obsolescenza programmata dei dispositivi.

Il processo dovrebbe iniziare il 17 giugno del prossimo anno e durare quattro giorni. Si prevede saranno chiamate in giudizio Apple Distribution International e la capogruppo Apple Inc.

La vicenda nasce dalla denuncia presentata il 7 dicembre 2022 dall’associazione francese HOP, Halte à l’obsolescence programmée. Dopo circa quattro anni di indagini, la procura di Parigi ha deciso di procedere. Prima del dibattimento è prevista un’udienza di fissazione il 25 febbraio 2027.

Per l’associazione, è la prima volta che la procura utilizza il reato specifico di ostacolo alla riparazione e al ricondizionamento.

Sotto accusa le componenti associate al software

Secondo la ricostruzione riportate dai media francesi, il fascicolo riguarda “condotte che si sarebbero protratte dal novembre 2021 al luglio 2024” e coinvolgerebbero iPhone XS, le serie iPhone 12, 13, 14 e 15 e l’iPhone SE del 2022.

L’accusa sostiene che il software fosse configurato in modo da rendere “impossibile”, o comunque limitare, la riparazione fuori dalla rete autorizzata/riconosciuta dalla Big Tech.

Per esempio, dopo la sostituzione della fotocamera da parte di un riparatore indipendente, Face ID potrebbe smettere di funzionare. In altri casi potrebbe non essere più disponibile la funzione che mostra lo stato della batteria.

HOP parla di “serializzazione”: i componenti vengono associati al dispositivo e il telefono può rilevare quando una parte è sostituita. In questo modo, il sistema può generare malfunzionamenti anche quando si usano ricambi originali, se l’intervento non è autorizzato da Apple. In questo modo, sempre secondo l’accusa, “riparare un iPhone da un tecnico indipendente o ricondizionarlo può diventare più difficile, costoso o meno conveniente”. Tutte accuse che il tribunale dovrà valutare.

La norma francese invocata, in vigore dal novembre 2021, vieta tecniche anche software che mirino a rendere impossibile la riparazione o il ricondizionamento fuori dai circuiti autorizzati, oppure a impedire il ripristino di tutte le funzionalità del dispositivo.

La legge contempla eccezioni legate, per esempio, alla sicurezza o alla salute: uno dei punti da chiarire sarà dunque se le limitazioni contestate fossero necessarie e proporzionate o se abbiano ostacolato ingiustificatamente le riparazioni indipendenti.

Cosa rischia Apple

Se riconosciuta colpevole, Apple potrebbe ricevere una multa fino a 300mila euro o una sanzione calcolata in percentuale sul fatturato annuo. I consumatori che ritengano di aver subito un danno potrebbero inoltre chiedere un risarcimento.

Apple ha contestato tutte le accuse, definendole infondate. Il caso riporta alla memoria la precedente vicenda degli iPhone rallentati dagli aggiornamenti software: nel 2020 l’azienda accettò in Francia di pagare 25 milioni di euro nell’ambito di una transazione per pratiche commerciali ingannevoli. Quell’accordo, però, non fu una condanna per obsolescenza programmata: il nuovo processo riguarda un’accusa diversa, centrata sulla possibilità di riparare i dispositivi fuori dalla rete ufficiale.

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