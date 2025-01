Crescita zero dei ricavi nei prossimi 5 anni per le apparecchiature RAN secondo le stime di Dell'Oro che vede ancora l'Lte del 4G compensare gli investimenti 5G.

Notizie non certo esaltanti per il mercato 5G. Dopo due anni di costante declino, il mercato globale delle attrezzature RAN (Radio Access Network) non mostra segni di crescita, anche se quanto meno non mostra segni di ulteriore calo rispetto a 35 miliardi di dollari del 2024, secondo la società di ricerca Dell’Oro Group.

“Le condizioni di mercato migliorano ma restano deludenti. Si prevede un leggero miglioramento nel breve periodo, ma sul lungo periodo le aspettative restano contenute”, scrive Dell’Oro Group in una nota.

Assestamento del 5G mentre il 4G cala

Dopo l’intensa fase di accelerazione del 5G dal 2017 al 2021, gli investimenti RAN si sono ridotti nel 2023 e nel 2024. Si prevede che le condizioni miglioreranno leggermente nel breve termine, ma le prospettive a lungo termine rimangono contenute.

Non si prevede che i ricavi delle apparecchiature RAN in tutto il mondo cresceranno molto, se non del tutto, nei prossimi cinque anni, “poiché i ricavi LTE [4G] in rapido calo compenseranno i continui investimenti 5G”, ha osservato la società di ricerca. Stefan Pongratz, vicepresidente per la ricerca di mercato RAN presso Dell’Oro Group, ha detto: “Il messaggio di fondo che abbiamo comunicato per un po’ di tempo non è cambiato. Gli squilibri regionali avranno un impatto sulle dinamiche di mercato nel breve termine, mentre la traiettoria a lungo termine rimane piatta. Ciò si basa sul presupposto che i nuovi flussi di entrate RAN derivanti da reti wireless private e FWA, insieme alla crescita della capacità basata su MBB [banda larga mobile], non siano sufficienti a compensare il CAPEX più lento basato sulla copertura MBB”.

RAN, crescita zero dei ricavi

Si prevede che i ricavi RAN mondiali cresceranno a un CAGR dello 0 percento nei prossimi cinque anni, poiché i ricavi LTE in rapido calo compenseranno i continui investimenti 5G.

I rischi a medio termine per la baseline sono bilanciati, mentre i rischi a lungo termine sono orientati al ribasso e caratterizzati dall’incertezza della crescita dei dati con l’attuale caso d’uso MBB.

Poiché l’attenzione degli investimenti si sposta gradualmente dalla copertura alla capacità, uno dei rischi previsti più significativi è il rallentamento della crescita del traffico dati mobile.

Dati gli attuali livelli di utilizzo della rete e le tendenze del traffico dati nei mercati più avanzati, ci sono serie preoccupazioni circa la tempistica degli aggiornamenti della capacità.

Il mix tra casi d’uso esistenti e nuovi non è cambiato. Si prevede che RAN privato/aziendale crescerà a un CAGR del 20% in più mentre gli investimenti RAN pubblici diminuiranno.

Allo stesso tempo, a causa del punto di partenza più basso, ci vorrà del tempo prima che RAN privato sposti l’ago RAN più ampio.

Le posizioni 5G-Advanced rimangono invariate. La tecnologia avrà un ruolo essenziale nel più ampio percorso 5G. Tuttavia, non si prevede che il 5G-Advanced alimenterà un altro importante ciclo di capex. Invece, gli operatori trasferiranno gradualmente la loro spesa dal 5G al 5G-Advanced entro i loro budget capex limitati.

I segmenti RAN che si prevede cresceranno nei prossimi cinque anni includono 5G NR, FWA, mmWave, Open RAN, vRAN, private wireless e small cells.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz