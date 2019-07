Appalti innovativi: nasce il Centro di competenza a supporto della PA

Inaugurato un Centro di competenza territoriale ad hoc per supportare le pubbliche amministrazioni in tutto il ciclo di esecuzione degli appalti innovativi. L’iniziativa è in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Triennale

La costituzione del Centro rientra tra le iniziative avviate da AgID per promuovere l’utilizzo degli appalti innovativi e supportare le amministrazioni in attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale 2019-21 e dall’accordo quadro per la Crescita e la Cittadinanza Digitale Verso Gli Obiettivi Europa 2020.

Il Centro renderà disponibili i propri servizi alle PA che ne faranno richiesta. In particolare, si occuperà di:

supportare le PA nella strategia e programmazione per gli appalti d’innovazione, definendo caratteristiche e piano operativo delle gare ed effettuando un’analisi preventiva del fabbisogno d’innovazione;

fornire servizi di innovation procurement brokerage, mettendo a disposizione delle PA il portale Appaltinnovativi.GoV. Qui le amministrazioni potranno dare visibilità ai propri fabbisogni di innovazione, favorendo la condivisione con le amministrazioni e l’ingaggio ampio delle università, dei centri di ricerca e dell’industria;

erogare servizi di committenza ausiliaria per l’esecuzione degli appalti, svolgendo il ruolo di stazione di committenza per conto delle PA che ne facciano richiesta;

contribuire alla formazione sugli appalti innovativi, supportando i programmi formativi e di capacity building delle amministrazioni in questa materia.