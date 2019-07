@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Le TED Conferences LLC, meglio note semplicemente come TED, sono forse le più famose conferenze pubbliche al mondo. Nate negli anni ‘80 negli Usa, più precisamente nella Silicon Valley, si sono diffuse in tutto il mondo. Agli incontri partecipano le migliori menti del pianeta, pronte a condividere le proprie idee rivoluzionarie. Se vuoi sapere quale sarà la direzione che prenderà il futuro, ti basterà ascoltare i loro speech.

Nati pubblici, gratuiti e indirizzati a coinvolgere il maggior numero di persone possibile, i TED non potevano rimanere fuori dalla logica della portabilità. Infatti alcuni anni fa è stato deciso di sviluppare un’app dedicata che conserva al suo interno un enorme archivio di interventi e conferenze. Qualsiasi sia la tua curiosità, probabilmente verrà soddisfatta.

In generale, è un ottimo strumento per tenersi aggiornati, per riempire i tempi morti e non sentirsi troppo in colpa se non si ha abbastanza tempo per studiare e informarsi.

L’app è stata sviluppata in maniera chiara e lineare, facilitando la navigazione da parte dell’utente.

I contenuti sono divisi in categorie tematiche, in base alle lingue (ben 110 quelle disponibili al momento) e gli speech si possono salvare, inserire in una playlist o addirittura scaricare.

La maggior parte dei contenuti presenti è sottotitolata in italiano per renderli accessibili anche a chi non è proprio ferrato con l’inglese.

La grafica è semplice e pulita; lo streaming consuma poco e non si blocca.

L’app è disponibile per Android 5.0 o successive, e per iOS 11.0 o successivi

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ted.android&hl=en

iTunes Store: https://apps.apple.com/us/app/ted/id376183339

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo