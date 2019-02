App4Italy. La recensione del giorno, ZEDGE, Ringtones & Wallpapers

Stufi delle solite suonerie, banali e comuni? Zedge offre una vastissima collezione di suonerie e salvaschermo, per rendere unico il proprio smartphone e differenziarsi dagli altri.

La necessità di distinguersi è un tema molto caldo in questi anni, complice la diffusione di tecnologie sempre più semplici, pulite nel design e, involontariamente, prive di personalizzazione. Da qui emerge il bisogno di unicità degli utenti, che cercano in tutte le situazioni di mostrare un elemento di distinzione.

L’obiettivo di Zedge è proprio questo, liberare lo smartphone dalla monotonia e dalle regole comuni, aggiungendo unicità e personalizzazione, come dichiara lo stesso claim aziendale “we make phones personal”.

Gli ultimi aggiornamenti dell’app seguono proprio questa tendenza, permettendo all’utente di aggiungere stickers e modificare le immagini, per renderle ancora più uniche. Accanto alla semplici immagini sono disponibili gif e salvaschermo live, per aggiungere movimento all’offerta di contenuti.

Le suonerie e i wallpaper sono disponibili in HD, garantendo così la qualità dei prodotti disponibili. Registrandosi è possibile accedere alla pagina personale e salvare i contenuti preferiti, da scaricare in qualsiasi momento. Sono inoltre disponibili contenuti a pagamento, di qualità superiore.

L’app è disponibile per Android in un’unica versione, mentre per iOS sono disponibili due diverse app, una per le suonerie (ZEDGE™ Ringtones) e una per i wallpapers (ZEDGE™ Wallpapers).

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android

iTunes Zedge Ringtones: https://itunes.apple.com/us/app/zedge-ringtones/id584485870

iTunes Zedge Wallpapers: https://itunes.apple.com/us/app/zedge-wallpapers/id1086101495

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo