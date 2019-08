@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Ecco l’app che aggrega al suo interno tutti i punti di interesse, i ristoranti, i locali e gli hotel di moltissime destinazioni in tutto il mondo. Grazie ai suoi algoritmi, riesce a stabilire anche le mete più ambite.

Siamo in estate e qualsiasi sia il posto in cui volete andare in vacanza, c’è sempre quel momento in cui vi balena per la testa l’idea di comprare una guida turistica.

Però, dopo aver visto quanto costano, è probabile che farete marcia indietro, sperando di trovare su internet le stesse cose, ma gratis. Cominciando a cercare, ben presto scoprirete che la quantità di informazioni disponibili è ingestibile, che non è facile capire quale sia la migliore soluzione e, infine, vi renderete conto che il tempo da dedicarci è troppo.

Triposo esiste proprio per evitarvi questa inutile fatica. L’App, approfittando dei dati open source di numerosi soggetti esterni, aggrega al suo interno tutti i punti di interesse, i ristoranti, i locali e gli hotel di moltissime destinazioni in tutto il mondo. Ma non vi offre solo una panoramica d’insieme; infatti, grazie ai suoi algoritmi riesce a definire, in base a foto, votazioni e presenze del pubblico, quali siano le mete più ambite.

Inoltre permette di prenotare hotel, musei, ristoranti ed altro direttamente sull’applicazione, permettendovi così di risparmiare tempo prezioso.

Un’altra funzione molto utile è la mappa, non tanto per la qualità o i luoghi che vengono evidenziati, tanto perché permette di programmare un percorso a piedi fra i posti che si vogliono visitare. Perdersi non è mai stato così difficile.

Quello che però rende Triposo unico è la possibilità di scaricare l’intera guida di un posto, compresa la mappa e percorsi personalizzati, così da poterla utilizzare anche offline.

Ma sfortunatamente Triposo è tutt’altro che un’App perfetta. Il problema che balza subito agli occhi è la grafica, molto povera e inspiegabilmente non ancora implementata per gli smartphone a tutto schermo. Inoltre anche la lista di locali, hotel o quant’altro è limitata, e alcune funzionalità non sono disponibili ovunque.

In definitiva le potenzialità per essere un prodotto di successo ci sono tutte, ma molte volte non vengono sfruttate appieno. Al momento è disponibile per Android 4.03 o successivi e iOS 8.0 o successivi

Contenuti: @

Grafica: @@@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo