Internet ci offre una conoscenza illimitata a portata di click. Abbiamo bisogno di un’informazione? Trovata. Vogliamo approfondire un argomento? Nessun problema. Vogliamo tenerci aggiornati? Detto fatto. Qual è, però, il prezzo da pagare per questa marea di dati e voci che si rincorrono, che ci travolgono?

Quello che perdiamo, ogni volta che cerchiamo qualche informazione di qualità, è il tempo (e l’interesse ovviamente). Molte volte non abbiamo la possibilità di dedicarci ad una lettura approfondita, sia perchè siamo di fretta, magari sull’autobus mentre andiamo a lavoro, sia perché altri articoli ci catturano e, per paura di perderli per sempre, finiamo per correre da un’informazione all’altra.

Internet è lo strumento che ci abilita ad una conoscenza globale, è vero, ma è anche estremamente volatile; un contenuto un giorno c’è e il successivo scompare.

Pocket ci permette di dare un minimo di ordine e solidità in questa continua caccia alla conoscenza. L’App, infatti, non è altro che una libreria dove qualsiasi contenuto che possa essere condiviso, può anche essere archiviato e fruito quando se ne ha il tempo.

Inoltre, ti permette anche di dare loro un tag per categorizzarli e facilitare la ricerca.

L’idea è molto semplice, ma rivoluzionaria per la sua utilità.

Infine, utile è anche la possibilità di evidenziare il testo, così da poter imprimere nella mente i passaggi più importanti.

All’interno di Pocket è presente anche una sezione “scopri”, dove si possono trovare articoli in inglese di alcuni partner; funzione utile se si vuole avere uno spunto veloce sugli argomenti di tendenza.

Dal punto di vista grafico e funzionale è impeccabile. La versione premium costa 5 € al mese o 45 € all’anno, ma non è oggettivamente necessario spendere per potersi godere le funzionalità migliori dell’App.

Al momento è disponibile per iOS 10.3 o successivi e Android.

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo