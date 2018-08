App4Italy. La recensione del giorno, Night Sky

L’ultima eclissi di Luna ha portato milioni di persone ad alzare gli occhi al cielo per osservare la Luna dipinta di rosso, e con l’occasione scoprire che era possibile osservare anche Marte, che appariva come un puntino rosso poco sotto la luna e così tanti altri corpi celesti non facilmente identificabili senza una guida. Con Night Sky, nelle notti d’estate all’aperto sarà bello alzare gli occhi al cielo e con l’aiuto del vostro smartphone identificare con precisione stelle, pianeti, lune, satelliti, costellazioni o semplicemente osservare la Stazione Spaziale Internazionale.

Questa intrigante applicazione è davvero un potente tutor planetario, progettato per iOS 11, che con l’uso della realtà aumentata permette una non comune navigazione nello spazio. Si potrà, per esempio, atterrare in un pianeta prescelto, e studiarlo con attenzione, e da quel nuovo punto di osservazione guardare il sistema solare e l’immensità dell’universo. Un solo rammarico, usando Night Sky, lo schermo ti sembrerà troppo piccolo per quello spettacolo. Grazie a Siri potrai comunque scoprire ogni costellazione visibile ed avere tutte le informazioni sulle stelle visibili.

Con Night Sky Premium, vista notturna avanzata, si potranno osservare più di centomila oggetti celesti, si potrà ridurre l’inquinamento luminoso e godersi spettacolari modelli in 3D animati. Con le notifiche sarà possibile essere avvisati quando un particolare corpo celeste passerà sopra la nostra località e trasformare le serate all’aperto in una esperienza unica. Un’astroapp molto efficace per prendere contatto col cielo, e finalmente conoscere la posizione di pianeti, lune etc che stanno sopra di noi.

L’opzione Night Sky Premium costa 1,99 dollari al mese oppure 9,99 dollari per anno, il pagamento tramite l’account iTunes. L’abbonamento si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere annullato fino alle 24 ore precedenti il rinnovo.

Night Sky è un’app disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/tc/app/night-sky/id475772902?mt=8

Di Neosperience Team

