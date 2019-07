App4Italy. La recensione del giorno, GreenApes.com

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

La sostenibilità è ormai un trend che si è imposto come discriminante di comportamento, avendo coinvolto milioni di persone nel sostenere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. Di conseguenza numerosi strumenti sono nati per supportare una scelta impegnata e impegnativa. Uno di questi è l’italiana GreenApes.com che, nata nel 2016, in pochi anni si è sviluppata in vari paesi.

Qual è la sua unicità? È l’unico social network ispirazionale su cui gli utenti possono condividere le proprie azioni sostenibili quotidiane, selezionabili da un vasto menu di opzioni, e guadagnare punti utilizzabili negli esercizi convenzionati per ottenere sconti e vantaggi.

L’idea di fondo è bellissima e in poco tempo ha coinvolto tantissime persone; il suo successo è ricollegabile ad un insight molto efficace, che consiste nel concetto di buona azione = premio, perché siamo tutti più buoni se ci guadagnamo anche.

GreenApes.com ha una visualizzazione grafica molto accattivante, una struttura dei contenuti intuitiva e intelligente, e una community di utenti molto attiva e sempre pronta a condividere le proprie esperienze.

Esistono, però, alcuni problemi e lacune che potrebbero minare l’esperienza di utilizzo. Uno è dovuto alla scarsità dei negozi ad oggi convenzionati. Inoltre, l’applicazione è scaricabile in tutta Italia, ma le convenzioni con gli esercenti sono state stipulate solo a Milano e Firenze.

In definitiva, GreenApes.com ha il potenziale per diventare il social network di chi ha a cuore il bene del pianeta, una comunità che sta crescendo esponenzialmente, soprattutto tra i più giovani.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo