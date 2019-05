App4Italy. La recensione del giorno, Golf Battle

Con oltre dieci milioni di download e un rating piuttosto alto (4.5 in media) è sicuramente un’app da tenere nel telefono per ogni momento disponibile.

Siete amanti del golf ma faticate a trovare il tempo per completare dodici buche in tutta calma? Niente paura, abbiamo la soluzione: Golf Battle!

Nessuna restrizione di genere, ovviamente, per la versione digitale e coloratissima del famoso gioco “Gentlemen Only Ladies Forbidden”.

L’app è ben strutturata e propone diverse opzioni di gioco, per assecondare le esigenze di tutti i giocatori. La modalità classica permette agli utenti di mettere in pratica precisione e tecnica di tiro; in modalità Rush, invece, il gioco diventa una vera e propria gara contro il tempo, aggiungendo un po’ di brio al gioco.

La modalità player vs player, infine, permette di sfidare qualsiasi amico in una guerra all’ultimo colpo. Lo scontro può svolgersi in un confronto 1 vs 1 o fino a sei amici insieme. Attenzione, per sbloccare questa funzionalità è necessario collegare l’account Facebook e dare accesso alla lista di amici.

Con oltre 70 livelli e percorsi, una grafica 3D molto curata, e numerosi premi virtuali, la voglia di giocare non passa mai! É inoltre possibile utilizzare palline customizzate per distinguersi dagli sfidanti e inaugurare così una vasta collezione di palline virtuali.

L’app è disponibile per Android 4.1 e successivi e iOS 8.0 e successivi su dispositivi iPhone, iPad e iPod touch.

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo