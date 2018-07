App4Italy. La recensione del giorno, Florence

In "Florence" i momenti sono studiati per entrare in empatia con i personaggi trasformando le gioie e le difficoltà di un rapporto in mini giochi emozionanti, che vengono svelati dal coinvolgente gioco dei puzzle.

I video-giochi difficilmente riescono a catturare le scintille prodotte dagli innamoramenti, le simulazioni spesso rimangono tali. Florence riesce con semplicità a farci fare riflessioni autentiche e, con pochi tocchi è capace di coinvolgerci nelle varie fasi dell’innamoramento e di come ci si sente, fra gli alti e bassi di mille storie, dove tutti ci siamo trovati.

Ken Wong, con un approccio minimalista, riesce a catturare l’attenzione su emozioni a tutti familiari e ben note: è la storia di Florence, una venticinquenne con una vita normale, in cui è facile riconoscersi, raccontata in una app con bellissimi disegni e sottolineata da una dolce colonna sonora. Il plot della storia ha uno scatto in avanti quando Florence incontra Krish e si innamora per la prima volta.

La storia è ben strutturata nei suoi 20 capitoli e come tutte le storie attraversa momenti di felicità e di tristezza. Il gioco dovrà gestire sia i momenti belli che quelli tristi, fino alla rottura ed alla crisi.

Florence però vuole trasmettere, senza per questo essere sdolcinata, un messaggio di speranza, costruito sulla felicità interiore che supera anche le crisi più dure.

Una storia che finisce è sempre il momento da cui si riparte per il risveglio e la rinascita a nuove emozioni.

Nel gioco, non troverete delle vere conversazioni, ma un interessante uso dei puzzle, con pezzi di conservazione che bisogna incastrare dentro ai fumetti bianchi. Tutto viene filtrato dai puzzle nei vari contesti e sebbene le interazioni siano semplici da eseguire, si rivelano emozionalmente impegnative. Le decisioni del giocatore però non influenzano la storia, non c’è infatti una narrazione ramificata con percorsi multipli e diversi finali.

Florence è un’app disponibile per iOS e Android.

Di seguito i link per il download:

https://itunes.apple.com/us/app/florence/id1297430468?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mountains.feathertop&hl=en

Di Neosperience Team

Contenuti: @@@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo