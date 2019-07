App4Italy. La recensione del giorno, Enlight Pixaloop

Quante volte, guardando Harry Potter, abbiamo immaginato come sarebbe stato bello poter dare vita alle nostre fotografie, come succede nel film. Ecco, l’ultima creazione di Lightricks fa proprio questo, senza ricorrere ad alcun incantesimo.

@App4Italy è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale promossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Ultimamente i media nazionali hanno parlato del successo planetario di FaceApp che, grazie alla tecnologia del face recognition, è riuscita a mostrarci, non si sa con quanta precisione, come sarà il nostro aspetto da anziani.

Tantissime, però, sono le applicazioni che si basano sulla tecnologia machine learning per la modifica delle nostre fotografie. Una di queste è Enlight Pixaloop.

Quante volte, guardando Harry Potter, abbiamo immaginato come sarebbe stato bello poter dare vita alle nostre fotografie, come succede nel film. Ecco, l’ultima creazione di Lightricks fa proprio questo, senza ricorrere ad alcun incantesimo.

Enlight Pixaloop riconosce autonomamente cielo, mare e acqua (come fiumi e cascate) e ti permette di dar loro vita in pochi semplici passaggi. Basta caricare l’immagine, selezionare la zona in cui vuoi inserire l’effetto, correggere i pochi errori che possono sopraggiungere e il gioco è fatto.

Ovviamente il risultato non è fotorealistico, ma risulta comunque convincente, soprattutto nel movimento delle nuvole. La tecnologia ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni, e non potrà che migliorare. Già sono in sviluppo tecnologie che si prefiggono di riuscire a dare vita anche ai volti delle persone in fotografie e quadri; quando ciò succederà, la nostra libreria foto non sarà più la stessa.

Il problema maggiore di Enlight @Pixaloop è, però, il prezzo. La versione base risulta essere veramente scarna di contenuti e di possibilità di utilizzo. La maggior parte delle funzionalità interessanti rientrano nella versione premium al costo di 3,99 € al mese o 64,99 € una tantum. Un po’ troppo considerando che è più un divertimento per il pubblico che uno strumento professionale per aziende o addetti ai lavori.

Dal punto di vista grafico, l’applicazione risulta ben fatta, ma confusionaria nell’usabilità.

Al momento è disponibile per iOS 11.0 o successive e Android 7.1 o successive.

iTunes Store:

Contenuti: @

Grafica: @@@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo