App per accedere allo stadio, le criticità privacy

19 maggio 2021. Oggi abbiamo analizzato l’app Mitiga usata dalla Lega di Serie A per consentire ai tifosi di vedere questa sera allo stadio la finale di Coppa Italia. E abbiamo messo in luce le diverse criticità in merito alla privacy e sicurezza dei datipersonali e sanitari delle circa 4mila persone obbligate a scaricarla per poter vedere il match in presenza.

Nell’informativa privacy si legge, chiaramente, che i dati verranno utilizzati anche per la ‘schedatura/profilazione interna degli utenti’.

Secondo Alessandro Del Ninno, esperto data protection e ICT, l’app vìola il GDPR. Alessio Butti di Fratelli d’Italia, nel commentare la nostra notizia, chiede un “intervento urgente del Garante della Privacy per bloccare l’uso dell’app”. Vedremo come andrà a finire questa ‘partita’, in attesa del green pass nazionale promesso dal premier Mario Draghi.

Green pass, stasera schedate 4mila persone con l’app ‘Mitiga’. Dati sanitari in mano a chi?

di Luigi Garofalo

Green pass, quando è pronto quello del Governo? Stasera 4.000 persone schedate con l’app ‘Mitiga’ allo stadio per finale Coppa Italia…Leggi l’articolo

Pagamenti digitali istantanei, la strategia dell’Ue per l’autonomia

di Flavio Fabbri

Panetta (BCE): “L’ecosistema europeo dei pagamenti digitali deve innovarsi, rendersi autonomo e indipendente sotto ogni aspetto”…Leggi l’articolo

De Leo: “Il futuro? È rete e infrastrutture in un unico sistema di mobilità”

a cura di Raffaele Barberio

L’iper-connettività mette al centro dei governi settori chiave come l’energia, le Tlc e le infrastrutture dei trasporti…Leggi l’articolo

Google Analytics, Schrems: “Dati trasferiti illegalmente dall’Ue agli Usa”

di Roberta Solaro

Secondo Max Schrems Google avrebbe trasmesso ai servizi di intelligence statunitensi dati personali di cittadini europei…

Leggi l’articolo

Cina, al bando le criptovalute: “Mettono a rischio l’ordine finanziario”

di Flavio Fabbri

Nuovo attacco alle criptovalute da parte di Pechino, che teme speculazioni e scossoni improvvisi all’ordine finanziario interno…Leggi l’articolo

Lotta alla pirateria degli eventi sportivi live, il Parlamento Ue approva la Relazione JURI

di Redazione

FAPAV: “La rimozione tempestiva dei contenuti sportivi illegali rappresenta un aspetto cruciale per il contrasto agli illeciti”…Leggi l’articolo

Abel, robot 12 anni capisce emozioni. Rischi previsti da Holberton/Turing

di Michele Mezza

Il giuramento di Holberton e Turing già prevedeva il rischio di “influenzare la libertà, la famiglia e la stabilità economica della persona”…Leggi l’articolo

Israele e Palestina, il confronto-scontro tra cultura e religione

di Giuliana Perrotta

Israele e Palestina: due popoli, separati da una diversa religione, non riescono a trovare un accordo che consenta di vivere pacificamente…Leggi l’articolo

Mobile cloud, mercato da 118 miliardi di dollari entro il 2026

di Flavio Fabbri

Si riduce il livello di competitività nel mercato mobile cloud, che si fa sempre più rilevante per la crescita della digital economy…Leggi l’articolo

“L’Italia e l’economia digitale”, il 20 maggio alle 17 intervista live a Franco Pizzetti

di Piermario Boccellato

Il 20 maggio 2021 alle 17:00 intervista live con il prof. Franco Pizzetti, Università di Torino, Università LUISS-Guido Carli…Leggi l’articolo

