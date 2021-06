App IO, PagoPa Vs Garante. Perché ha ragione l’Autorità

11 giugno 2021. Oggi apriamo la dailyletter con un approfondimento. La ricostruzione dello scontro istituzionale e comunicativo tra PagoPa e Garante Privacy sull’app IO per capire chi ha ragione.

Spostiamoci in El Salvador, il piccolo Stato dell’America Centrale, perché sarà il primo Paese al mondo ad utilizzare i bitcoin come moneta reale grazie all’approvazione del Parlamento della “BitcoinLaw”. L’iniziativa mette in crisi il Fondo Monetario Internazionale.

App IO, scontro PagoPa e Garante Privacy. Perché ha ragione l’Autorità

di Luigi Garofalo

La ricostruzione dello scontro tra PagoPa e Garante Privacy sull'app IO e l'analisi di come stanno i fatti

Amazon rischia la sanzione più alta mai inflitta per violazione del Gdpr

di Luigi Garofalo

Proposta da Garante Privacy irlandese la multa ad Amazon di 425 milioni di dollari (può arrivare fino a 850 milioni) per violazione del Gdpr

El Salvador legalizza i bitcoin e mette in crisi il Fondo Monetario Internazionale

di Piermario Boccellato

El Salvador sarà il primo Paese al mondo ad utilizzare i bitcoin come moneta grazie all'approvazione della "BitcoinLaw".

USA e GB fronte commerciale anti-Cina, si parte dalla tecnologia

di Flavio Fabbri

USA e GB firmano la nuova "Carta Atlantica" prima del G7 e cercano il nemico comune: Pechino. Accordi commerciali e sforzo comune nell'IA

Idrogeno: per l’Italia 500 mila posti di lavoro entro il 2050

di Flavio Fabbri

Speciale "Pianeta Idrogeno" dell'Enea. Sburocratizzare e semplificare gli iter autorizzativi per gli impianti e le infrastrutture

Internet, il cloud non regge più? Aziende sempre di meno ma sempre più grandi

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

E' possibile che una sola compagnia di cloud computing, Fastly, sia così vitale per la Rete da causare un blackout mondiale?"

Alle Radici dell’odio in rete. Polarizzazione disinformazione vanità e infelicità

di Arturo Di Corinto, giornalista e docente in psicologia cognitiva e della comunicazione

Nell'era del capitalismo della sorveglianza ogni azione che intraprendiamo in rete è raccolta per modellare noi e il nostro comportamento

Franceschini promuove la riforma del settore spettacolo

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che vuole riformare il settore dello spettacolo, ma molte criticità permangono

Enel: i requisiti per i Comuni che accedono al piano per la mobilità elettrica

di Flavio Fabbri

I requisiti principali: un piano di mobilità urbana che preveda punti di ricarica, una PA locale snella, accesso facile alle infrastrutture

I nuovi servizi per innovare la PA, il webinar di MongoDB e Atlantica Digital

di Redazione

Martedì 6 luglio 2021 alle 11 webinar "I nuovi servizi per innovare la Pubblica Amministrazione", organizzato da MongoDB e Atlantica Digital

