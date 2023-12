Dalla nostra esperienza in ambito scolastico, dalla domanda d’iscrizione al pagamento delle quote per nido fino alla richiesta della tariffa agevolata per la mensa, l’esperienza utente non è affatto soddisfacente.

Il Comune di Roma ha speso circa 160mila euro di fondi del PNRR per implementare IO, l’app dei servizi pubblici. Sulla carta il Campidoglio mette a disposizione questi 65 servizi per i cittadini sull’app IO.

Dalla nostra esperienza in ambito scolastico, dalla domanda d’iscrizione al pagamento delle quote per nido fino alla richiesta della tariffa agevolata per la mensa, l’esperienza utente non è affatto soddisfacente.

Sull’app IO ecco le notifiche di Roma Capitale “a scoppio ritardato” per i servizi scolastici

Si ricevono le notifiche sull’app IO a “scoppio ritardato”. Ossia dopo aver provveduto ad effettuare la domanda d’iscrizione o il pagamento della retta per il nido, arriva sull’app IO la notifica dell’Avviso di “Pagamento Nido – Quote contributive dovute” o Avviso “di pagamento ristorazione scolastica, quote contributive dovute”.

Ma la notifica dovrebbe arrivare al cittadino come promemoria, prima della scadenza di un avviso.

Chi scrive è “cascato dal pero” solo giorni fa per quanto riguarda l’invio della domanda di tariffazione agevolata per la mensa scolastica. Avrei dovuto inviarla entro e non oltre il 30 settembre 2023. Ma mi è passato completamente dalla mente.

Vero, la legge non ammette ignoranza. Ma può prevedere sia un Fisco amico, ma anche una Pubblica amministrazione amica. L’invio di una notifica sull’app IO ai cittadini, in tempo utile, per ricordare la scadenza di un avviso, di un bando o l’accesso a un servizio pubblico con una tariffazione agevolata è possibile.

Nessuna notifica giunta neanche nell’area personale sul sito del Comune di Roma, nonostante sia attivo il profilo in MY RHOME, la Casa Digitale del Cittadino.

Invece, l’avviso per il pagamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARI), l’Amministrazione capitolina ha iniziato a erogarlo in digitale due anni fa e “ha permesso di raggiungere i risultati più significativi”, ha spiegato a ottobre scorso Nicola Mattera, Direttore della Direzione Entrate Fiscali di Roma Capitale. Più di recente, il Campidoglio ha scelto di semplificare l’esperienza dei propri utenti anche nel caso delle sanzioni per violazioni al codice della strada, gestendo il servizio in maniera integrata con pagoPA e app IO.

Per i restanti 63 servizi promessi sulla carta sull’app IO, quando il Comune di Roma invierà le notifiche ai cittadini?

Ampliando il ragionamento a livello nazionale, sull’app IO quando arrivano anche le notifiche di scadenza della carta d’identità e della patente di guida?