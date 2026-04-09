A che serve, come funziona e come si accede al servizio offerto dalle Camere di Commercio ai titolari e legali rappresentanti per visualizzare in ogni momento i dati certificati della propria impresa.

Impresa Italia, il “cassetto digitale” delle imprese: cosa cambia davvero per imprenditori e professionisti

L’accesso ai documenti d’impresa resta uno dei nodi più concreti nel rapporto tra aziende e pubblica amministrazione. Visure, bilanci, pratiche: strumenti essenziali, ma spesso dispersi tra portali, sportelli e richieste formali. In questo contesto si inserisce Impresa Italia, l’applicazione sviluppata dal sistema camerale con l’obiettivo di riunire in un unico spazio digitale le principali informazioni ufficiali delle imprese italiane.

Proprio in questi giorni è online la nuova versione del servizio, presentata da InfoCamere come “un’unica soluzione per gestire la tua impresa in modo semplice e immediato“, “sviluppata insieme agli imprenditori, adatta a ogni realtà aziendale, progettata per semplificare la tua giornata“.

Certo, non si tratta di una rivoluzione, ma di un tentativo di semplificazione operativa che deve essere sperimentato e che merita attenzione.

Concretamente appare come un “cassetto digitale”, per usare una definizione ormai consolidata, che punta a ridurre tempi e passaggi burocratici, senza modificare la struttura dei procedimenti amministrativi.

Secondo quanto riferito dal direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi, al Corriere della Sera, la piattaforma è stata adottata da circa 3,4 milioni di imprese, mentre i download dell’app hanno raggiunto quota 1,2 milioni. Numeri rilevanti, che indicano un interesse crescente, anche se non ancora generalizzato.

Cos’è Impresa Italia

Impresa Italia è un servizio digitale delle Camere di Commercio che consente ai titolari e ai legali rappresentanti di accedere gratuitamente ai dati certificati della propria impresa. L’app è disponibile su smartphone, tablet e PC e integra in un unico ambiente:

visure e atti ufficiali;

bilanci depositati;

fascicolo d’impresa;

stato delle pratiche presso il Registro Imprese;

pratiche SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);

informazioni su startup e PMI innovative.

In sostanza, si tratta di una piattaforma che non introduce nuovi contenuti, ma rende più immediata la consultazione di dati già disponibili presso il sistema pubblico.

A chi è rivolta

Il servizio è destinato principalmente a:

imprenditori individuali;

legali rappresentanti di società;

amministratori e soggetti delegati.

Non è quindi uno strumento aperto al pubblico generico, ma un’interfaccia diretta tra impresa e amministrazione, pensata per chi ha responsabilità operative e gestionali.

A cosa serve

La funzione principale è ridurre la frammentazione delle informazioni. Oggi, molte imprese devono accedere a più piattaforme per ottenere documenti o verificare lo stato delle pratiche. Impresa Italia concentra queste attività in un unico punto di accesso.

Tra gli utilizzi più concreti:

scaricare rapidamente una visura aggiornata;

controllare lo stato di una pratica senza passare da intermediari;

avere sempre disponibili i documenti ufficiali, anche fuori ufficio;

monitorare le comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Il beneficio non è tanto nell’innovazione tecnologica, quanto nella riduzione di passaggi intermedi e nella maggiore autonomia dell’imprenditore.

Spid e Cie per accedere al servizio

L’accesso avviene esclusivamente tramite identità digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Questa scelta garantisce sicurezza e coerenza con gli standard della pubblica amministrazione, ma implica anche che l’adozione del servizio resti legata alla diffusione di questi strumenti.

Per chi non dispone ancora delle credenziali, è possibile richiederle online tramite i gestori accreditati o presso le Camere di Commercio.

È inoltre disponibile una versione demo, utile per comprendere il funzionamento della piattaforma prima dell’accesso effettivo.

Una semplificazione, non una soluzione

Impresa Italia si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici. Non elimina gli obblighi amministrativi né riduce il numero di adempimenti, ma interviene su un aspetto spesso sottovalutato: l’accessibilità delle informazioni.

In un sistema ancora segnato da complessità e stratificazione normativa, strumenti come questo possono contribuire a rendere più gestibile il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. Senza risolvere i problemi strutturali, ma rendendoli almeno più navigabili.

Per molte aziende, soprattutto di piccole dimensioni, il valore sta proprio qui: avere un unico punto di accesso affidabile, aggiornato e disponibile in mobilità. Un passo incrementale, più che una svolta, ma coerente con la direzione intrapresa dal sistema pubblico negli ultimi anni.

Siamo in grado di utilizzare questi strumenti digitali? La domanda è volutamente provocatoria, ma necessaria, visto che ad oggi solo il 45,8% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base, contro una media UE del 55,6%. Situazione è particolarmente critica nel Mezzogiorno, dove la percentuale scende al 36,1%.

Inoltre, solo il 22% della popolazione italiana ha competenze digitali superiori a quelle di base, posizionando l’Italia al 23° posto su 27 Paesi europei.

C’è ancora molto lavoro da fare.

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