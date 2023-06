App delle banche, la classifica delle più scaricate

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

BancoPosta: 9 milioni dal 2015. Segue Intesa, crescono le banche cooperative

Il grafico mostra le app delle banche più scaricate in Italia dal 2015 ad oggi. Chi vince? Dipende ovviamente dal periodo che si prende in considerazione, ma quella di Bancoposta è, tra le app delle banche, la più scaricata in Italia. Tra il 2015 e il primo trimestre del 2023 è stata quasi sempre la più installata sugli smartphone: nell’ultimo trimestre, per esempio, 498.802 volte.

App delle banche: ecco quali sono le più scaricate

Vuol dire che in soli 3 mesi quasi mezzo milione di italiani hanno scaricato l’app del gruppo Poste Italiane. Non è poco. Facendo i conti è stata scaricata ben 9 milioni di volte tra il 2015 e il primo trimestre del 2023. Nessuno come lei, anche se ci sono stati trimestri durante i quali ha dovuto cedere lo scettro di app bancaria più scaricata ai suoi diretti concorrenti. Per esempio Banca Intesa, che dal secondo trimestre del 2017 e il secondo trimestre del 2019 è stata sempre sopra Bancoposta raggiungendo il picco dei download nel secondo trimestre del 2019 quando è stata scaricata addirittura 697.290 volte.

L’app dell’altra grande banca italiana, Unicredit, invece, è riuscita a superare l’app di Bancoposta una sola volta tra il 2015 e il primo trimestre del 2023. E’ successo nel terzo trimestre del 2020 (in piena pandemia) quando la sua app è stata scaricata da 472.477 persone.

Le app delle banche innovative non sono da record

Quello che risulta da questa classifica è che le app delle banche tradizionali, BancoPosta, Intesa e Unicredit, sono ancora quelle più scaricate dagli italiani. Le app delle banche innovative, quelle, cioè, che esistono solo sul web e non hanno presenza fisica sul territorio sono indietro, anche se con numeri di tutto rispetto. Per esempio Revolut. Si tratta di un’azienda fintech britannica che offre servizi finanziari digitali, inclusa una carta prepagata e un’app mobile per la gestione dei pagamenti e delle transazioni. È stata fondata nel 2015 da Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko. Attualmente, Revolut è una società privata con più di 15 milioni di clienti in tutto il mondo. In Italia la sua app ha raggiunto il massimo di download nel terzo trimestre del 2019 con 247.541 download. Poi una rapida discesa è un rialzo solo nel primo trimestre del 2023 con 149.616 download.

Un’altra app di banche innovative è Klarna. Non si tratta esattamente di una banca, dato che è un’azienda di servizi finanziari svedese che fornisce soluzioni di pagamento online, inclusi pagamenti rateali e servizi di acquisto ora-paga-dopo. E’ stata fondata nel 2005 da Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth e Victor Jacobsson ed ha sede a Stoccolma, in Svezia. Tra i suoi investitori e azionisti principali vi sono fondi di private equity, società di investimento e istituzioni finanziarie. Ebbene, Klarna, che è entrata nel mercato italiano verso la fine del 2020, ha avuto un picco di download nel secondo trimestre del 2022 con 458.712 download.

N26 bloccata per problemi legali: stop ai download

La banca N26, tedesca, come si vede dal grafico, è praticamente ferma. Sono stati infatti segnalati numerosi problemi di sicurezza e frodi e di accesso non autorizzato ai conti dei clienti. Altri problemi che la banca tedesca ha dovuto affrontare riguardano problemi con la conformità normativa e per questo è stata soggetta a un’indagine da parte delle autorità di vigilanza tedesche, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), per presunte violazioni della legge antiriciclaggio e delle normative di protezione dei consumatori. Nonostante l’attività della banca sia sospesa N26 continua ad essere scaricata: nel primo trimestre del 2023 da 11.010 persone.

In crescita l’app delle banche cooperative

Molto meglio Wise che, nonostante i pochi download, non ha avuto i problemi di N26. Wise ha una storia un po’ diversa da quella delle altre app. Nasce, infatti, come TransferWise e inizialmente era specializzata nei servizi di trasferimento di denaro internazionali. Wise è stata fondata nel 2011 da Kristo Käärmann e Taavet Hinrikus e, in Italia, è stata scaricata 80.173 volte nei primi tre mesi di quest’anno.

Dati in crescita per RelaxBankingMobile, la app del sistema delle Banche Popolari italiane coordinate da Iccrea che nei primi mesi di quest’anno è stata scaricata 102.128 volte con un picco nel terzo trimestre del 2019 con 185.815 download. L’app di BBVA, invece, è entrata nel mercato italiano solo alla fine del 2021 e il picco lo ha raggiunto nel terzo trimestre del 2022 con 193.394 download.

I dati si riferiscono al: 2015-2023

Fonte: AppMagic