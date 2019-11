Aperte le iscrizioni al Think Summit di IBM. Roma, 3 dicembre 2019

IBM Think Summit, a Roma il 3 dicembre 2019 al the Church Palace di via Aurelia, 481.

Il 3 dicembre a Roma al Think Summit di IBM l’IT incontra le istituzioni, il business dialoga con il mondo accademico e i media, le idee si confrontano e l’evoluzione cresce.

Conferenze, dibattiti e sessioni interattive caratterizzeranno l’evento, che darà la possibilità di condividere approcci e risposte alle sfide dell’attuale scenario economico-imprenditoriale italiano. Si discuterà non solo di come fare innovazione, ma anche di come raccontarla in modo efficace.

Si scoprirà anche come affrontare l’era della Cognitive Enterprise, che prevede l’adozione di tecnologie esponenziali – come AI, Blockchain e IoT – attraverso infrastrutture e cloud sempre più ibridi, capaci di creare nuovo valore competitivo per imprese e Pubblica Amministrazione.

Attraverso la voce diretta delle aziende, inoltre, IBM risponderà con fatti e realtà concrete ai pregiudizi e alle fake news su cloud e trasformazione digitale. Sarà possibile provare di persona le soluzioni IBM visitando le aree esperienziali dedicate a dati e Intelligenza Artificiale, cloud e infrastruttura, security e resiliency. Infine l’evento sarà l’occasione per i festeggiamenti per il 40° anniversario del Laboratorio Software IBM.

