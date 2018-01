Presidente e Amministratore Delegato,

GE Healthcare Italia

A partire dal 2 gennaio 2018, Antonio Spera è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di GE Healthcare Italia, divisione medicale di General Electric, azienda operante nel settore delle tecnologie medicali, dei farmaci diagnostici e dei sistemi digitali per la Sanità. Succede a Marco De Luigi, che ha guidato l’azienda nell’ultimo anno.

Spera inizia la sua carriera nel mondo della ricerca presso il politecnico di Milano e l’ospedale San Raffaele, prima di entrare nell’industria dei dispositivi medici specializzandosi nell’area dei servizi di gestione.

Ricopre posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende fino ad approdare per la prima volta nel 2001 in GE Healthcare e poi farvi ritorno nel 2007, dopo una parentesi di tre anni come Direttore delle Operazioni per l’Europa della multinazionale italiana TBS Group.

In GE Healthcare ha rivestito svariati ruoli manageriali fra cui spicca il più recente, quello di Amministratore delegato della divisione farmaceutica del gruppo con responsabilità per il Sud Europa.

Lucano, si è laureato in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano.