Facebook ha nominato Antonio Lucio nuovo Chief Marketing Officer di Facebook Inc., incarico che assumerà dal 4 settembre 2018.

In precedenza Lucio è stato Global Chief Marketing and Communication officer di HP per tre anni dal 2015 al 2018. In Visa dal 2007 al 2015 ha ricoperto ruoli manageriali nella divisione marketing e comunicazione.

Dal 1995 al 2007 ha lavorato in PepsiCo come CMO.

Ha iniziato la sua carriera nel 1981 come Brand and Product manager di Procter & Gamble.