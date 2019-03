Head of Innovation ed IT,

Intrum Italy

A marzo 2019 Intrum Italy azienda di credit services parte di Intrum, il maggiore operatore europeo nel settore, ha nominato Antonio D’Amore Head of Information Technology & Digitalization.

Antonio D’Amore ha mosso i primi passi nelle direzioni acquisti e logistica di multinazionali in ambito manufactoring per poi approdare in Accenture dove ha operato per circa 18 anni all’interno dell’area Management Consulting nel settore dei Financial Services.

In Accenture, per i principali player bancari italiani ed europei, si è occupato di post merger integration program, innovation e digital transformation, out/in sourcing deal e di diverse iniziative in ambito IT (principalmente Big Data & Analytics, DWH e CRM).

Laureato in ingegneria meccanica ha conseguito un Ph.D. in ingegneria energetica.