Il tributo all’ex presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà, scomparso il 24 febbraio 2021. Il teatro Eliseo chiuso dall’epoca de “La Storia a processo” con l’interpretazione di Antonio Catricalà e riaperto ad hoc ieri sera per rivedere le sue performance teatrali e per l’omaggio al civil servant “poliedrico” e sempre in servizio in ruoli di interesse pubblico.