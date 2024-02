Antonino Ruggiero nuovo CEO di Boldyn Networks Italia

Boldyn Networks (Boldyn), uno dei maggiori neutral host provider al mondo, annuncia la nomina di Antonino Ruggiero come nuovo Chief Executive Officer per l’Italia.

Boldyn Networks (Boldyn), uno dei maggiori neutral host provider al mondo, annuncia la nomina di Antonino Ruggiero come nuovo Chief Executive Officer per l’Italia. Prima della sua nomina a CEO, Ruggiero ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer dal momento dell’ingresso di Boldyn Networks nel mercato italiano, apportando un contributo fondamentale nello sviluppo del business nel Paese, compresa la definizione di #Roma5G, progetto che vedrà l’installazione della prima infrastruttura 5G avanzata della capitale italiana.ù

Antonino Ruggiero

In precedenza, Ruggiero ha ricoperto posizioni apicali in TIM Brasile, TIM Italia e Omnitel (Vodafone Italia). Il manager vanta una vasta esperienza nella realizzazione e gestione di reti complesse interconnesse sia in Europa che in Sud America.

Antonino Ruggiero, Chief Executive Officer di Boldyn Networks Italia, ha commentato: “Sono entusiasta di mettermi a disposizione di Boldyn Networks in questo nuovo ruolo, che include lo svolgimento di una parte di lavoro fondamentale per la realizzazione di un Paese interconnesso. Sono convinto che riusciremo a facilitare lo sviluppo tecnologico dell’intero territorio italiano con la realizzazione di infrastrutture 5G avanzate. Partiremo proprio da Roma Capitale, trasformandola in una smart city connessa, digitale e sostenibile, all’avanguardia tra le città europee”.

Andrew McGrath, Group Chief Commercial Officer di Boldyn Networks, ha aggiunto: “Antonino ha una comprovata esperienza nello sviluppo del business di Boldyn e ha già dato un contributo importante al mercato italiano. Come CTO dell’Italia è stato, infatti, determinante nello sviluppo dei requisiti per #Roma5G e, ora che ha il compito di guidare l’azienda. Sono certo che riuscirà a completare con successo questo straordinario progetto, guidando – al contempo – il nostro team in altri importanti progetti di sviluppo della connettività”.

L’obiettivo del progetto #Roma5G è quello di realizzare una rete ad alta capacità e bassa latenza in vista delle celebrazioni del Giubileo 2025, che dovrebbero attirare circa 32 milioni di visitatori.