Sky annuncia la nomina di Antonella d’Errico a Executive Vice President Programming di Sky Italia.

Nel suo nuovo ruolo d’Errico si occuperà di valorizzare e arricchire l’offerta di contenuti di cinema e intrattenimento, con l’obiettivo di renderli sempre più rilevanti per gli abbonati e attrattivi per i nuovi clienti. Lancerà quattro nuovi canali Sky branded che, in coordinamento con Sky Studios e le strutture di Gruppo, beneficeranno dei migliori contenuti locali e internazionali grazie allo sviluppo e alla produzione di serie e documentari che incontrano i gusti del pubblico Sky. Definirà inoltre l’offerta televisiva free to air con una proposta editoriale coerente e complementare rispetto a quella pay, in linea con gli interessi dei diversi pubblici e massimizzando il valore per gli investitori pubblicitari.

Antonella d’Errico è una manager esperta e con una profonda conoscenza del mezzo televisivo. Entrata in Sky nel 2013 alla guida di Cielo ha sviluppato la strategia per la crescita dei canali FTA che ha portato, nel 2015, al lancio di TV8. In questi anni ha gestito con successo la linea editoriale e strategica dei canali Sky branded ecoordinato inoltre le attività editoriali dei canali Partner sulla piattaforma Sky.

Prima di entrare in Sky, d’Errico ha maturato diverse esperienze in grandi gruppi internazionali tra cui Tele+, MTV, Levi’s e Discovery dove, nel suo ruolo di Vice President Channels Southern Europe, ha guidato i canali pay e free nel sud Europa, lanciando anche Real Time in Italia e Dmax in Spagna.