Antitrust vs Amazon, maxi multa da un miliardo per abuso di posizione dominante

La giornata in pillole.

Stangata dell’Antitrust ad Amazon per abuso di posizione dominante nel nostro paese, l’azienda Usa farà ricorso e rilancia: nessuno come noi in difesa delle Pmi italiane.

Il ministro del Mise Giancarlo Giorgetti firma il decreto che prevede 45 milioni di euro per lo sviluppo di Intelligenza Artificiale e Blockchain, davvero un po’ poco per dare slancio alla competitività del Paese, in un settore così strategico.

Per Tim corsa a ostacoli verso il prossimo cda del 17 dicembre: revisione dell’accordo con DAZN, la nomina di un nuovo amministratore delegato e l’offerta del fondo Kkr i temi sul tavolo.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.