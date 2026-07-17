Antitrust, si è insediato il nuovo presidente Valentino

L’Avv. Saverio Valentino, nominato ieri Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è oggi insediato alla Presidenza dell’Antitrust. “Ringrazio sentitamente i Presidenti delle Camere per l’incarico ricevuto. Si tratta per me del coronamento di una carriera professionale interamente dedicata al diritto della concorrenza” ha commentato il neo Presidente.

L’Avv. Valentino (Roma, 1971) è stato Componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all’Ordine degli Avvocati di New York dal 2001, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre Autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo.

Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1995, l’Avv. Valentino ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1996 e un Master in legge (LL.M.) presso la University of Chicago Law School nel 2000. Inoltre ha collaborato con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell’unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

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