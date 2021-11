Antitrust multa Apple e Amazon per concorrenza sleale

L’ Antitrust multa per 200 milioni Apple e Amazon per l’accordo anticoncorrenziale siglato per estromettere gli operatori sgraditi dai siti di vendite online.

Allarme clima : dal 2010 a oggi 1.118 eventi estremi in Italia, danni in 602 Comuni. Roma la più colpita. Italia unico trai grandi Paesi Ue senza piano di adattamento al clima. I danni più grandi alle infrastrutture.

Rapporto Anitec-Assinform : Il mercato digitale italiano continua la sua ripresa ed è previsto in aumento al termine dell’anno in corso (+5,5% rispetto al 2020). Secondo le stime, il mercato continuerà a crescere anche nel prossimo triennio.

