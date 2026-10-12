Anthropic vieta la crudeltà verso Claude, ma il vero nodo è la dipendenza tecnologica

La nuova policy riguarda casi estremi e non la normale frustrazione. Ma mette in luce uno squilibrio concreto: il fornitore decide le regole e controlla l’accesso a uno strumento che, per alcuni utenti, è diventato parte del lavoro.

Insultare l’AI Claude sarà presto una violazione delle regole d’uso di Anthropic. Dal prossimo 12 novembre, la policy della società proibirà comportamenti “inutilmente abusivi o crudeli” verso i suoi modelli. La precisazione è importante: Anthropic parla di casi estremi e “ripetuti”, senza uno scopo riconoscibile. Restano fuori la normale frustrazione, le critiche, i temi narrativi oscuri (che può essere anche un romanzo dal linguaggio volutamente estremo) e i test di ricerca.

Per ora, la misura principale non è il blocco dell’account: Claude può interrompere una conversazione con un utente persistentemente aggressivo. La testata online The Verge riferisce che Anthropic non ha chiarito se siano previste altre sanzioni, come la sospensione degli utenti. Già nel 2025 la società aveva spiegato che, dopo la chiusura di una chat, si può avviarne subito un’altra, assicurando che le altre conversazioni dell’account non vengono coinvolte da questo tipo di dinamiche. Parlare di un utente che rischia di perdere “tutto Claude” sarebbe quindi, allo stato delle informazioni disponibili, eccessivo.

La vera domanda non è se un’AI sia cosciente o meno, ma chi lo stabilisce

Anthropic presenta la scelta come parte della propria ricerca sul possibile “benessere dei modelli”. La società ammette di essere “altamente incerta” sullo “status morale” dei sistemi come Claude: non sostiene che l’AI sia cosciente, ma considera prudente introdurre misure a basso costo nel caso in cui un giorno emergessero elementi per prendere sul serio questa possibilità.

È un tema che divide anche il settore: il CEO Dario Amodei non ha escluso la possibilità che i modelli possano essere coscienti; altri leader tecnologici hanno contestato l’idea di attribuire loro una forma di welfare o diritti. Oggi, non abbiamo prove che un chatbot provi dolore quando viene insultato e sinceramente non dovremmo neanche porci di queste domande.

A questo punto, prima di preoccuparci dei sentimenti di Claude, forse ci converrebbe trattare meglio la nostra automobile, visto che garantisce che torniamo a casa sani e salvi (ancora di più quando sarà a guida autonoma), o magari il frigorifero, viso che custodisce il nostro cibo, o magari il Pc o lo smartphone, visto che in essi abbiamo trasferito tutta la nostra esistenza trasposta in dati.

Questo non significa che urlare contro un software sia un’abitudine innocua o particolarmente salutare per il nostro sistema nervoso. Il punto è un altro: chi stabilisce quando una critica o qualcosa di più ‘forte’ diventa crudeltà? La policy restringe il campo ai casi estremi, ma la distinzione resta affidata al fornitore e ai sistemi che applicano le sue regole. La macchina può chiudere la chat; l’azienda può definire i criteri e cambiarli nel tempo. È una posizione di vantaggio che merita attenzione, anche senza immaginare Claude in tribunale come parte lesa.

Il rischio concreto: dipendere da un solo fornitore

La questione più urgente, per chi usa Claude ogni giorno, non è la coscienza artificiale: è la dipendenza dai servizi AI. Se un assistente entra nei flussi di lavoro, aiuta a scrivere, programmare, cercare informazioni o gestire attività aziendali, anche un’interruzione può avere un costo e di varia natura e dimensione. In questa vicenda Anthropic parla soprattutto della chiusura di singole conversazioni, non della disattivazione generale del servizio. Ma il potere di stabilire le condizioni d’accesso resta in mano a un’impresa privata.

Per utenti e imprese, la risposta non è rinunciare all’AI né trattare ogni chatbot come un collega in carne e ossa. È evitare che un solo strumento diventi insostituibile: conservare copie del lavoro, prevedere alternative, poter cambiare modello o fornitore. Per l’Europa, e non è una forzatura, il caso riporta al centro la sovranità digitale: affidarsi a piattaforme extraeuropee significa anche dipendere da regole, infrastrutture e decisioni prese altrove. La gentilezza verso le macchine può essere una buona abitudine, magari una forma di autocontrollo utile in ogni situazione. Il pieno controllo sul proprio lavoro è però un’altra faccenda che non c’entra niente sull’ipotetica coscienza delle macchine.

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