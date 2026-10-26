L’azienda di Dario Amodei non ha ancora indicato prezzo e numero di azioni. Il debutto in Borsa potrebbe arrivare a novembre, con una valutazione ipotizzata tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari. Ma pesano gli impegni infrastrutturali e i conti mostrano bene i rischi economici dell’AI di frontiera.

Anthropic presenta la documentazione alla SEC per l’Ipo, inizia il percorso verso la quotazione al Nasdaq

Anthropic ha depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il modulo S-1, il documento necessario per avviare l’offerta pubblica iniziale (Ipo). La società di intelligenza artificiale (AI) intende quotarsi al Nasdaq con il simbolo “ANT”, ma non ha ancora comunicato quante azioni venderà né la forchetta di prezzo.

La valutazione non è stata fissata, quindi, ma secondo l’analisi di Manya Saini e Echo Wang per la Reuters, la quotazione potrebbe avvenire a novembre, forse tra il 9 ed il 16, e portare l’azienda a valere tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari.

Ricavi Anthropic in crescita, ma la perdita netta supera 80 miliardi

Il prospetto offre agli investitori una prima fotografia dei conti. Nel primo semestre 2026 Anthropic ha registrato 16,3 miliardi di dollari di ricavi, contro 1,2 miliardi nello stesso periodo del 2025. Nello stesso semestre la perdita netta è stata di 80,7 miliardi.

Il dato è influenzato da circa 72,4 miliardi di dollari di rettifiche contabili legate alla rivalutazione di strumenti finanziari connessi ai precedenti finanziamenti. Per capire la gestione operativa, è più utile guardare alla perdita operativa: 693 milioni di dollari. Anthropic non è ancora in utile, ma il risultato operativo restituisce un quadro meno estremo della perdita netta.

Il costo del calcolo è il principale rischio per l’IPO

La crescita di Anthropic richiede grandi investimenti in chip, cloud e data center. La società prevede impegni infrastrutturali per almeno 518 miliardi di dollari in dieci anni. Circa l’80% sarebbe non cancellabile o da pagare anche se l’utilizzo effettivo risultasse inferiore alle attese.

La capacità di calcolo è necessaria per sviluppare e offrire i modelli di Claude, ma vincola anche i conti futuri. Anthropic deve assicurarsi risorse computazionali prima di sapere se la domanda, i prezzi e l’efficienza dei modelli renderanno sostenibili questi investimenti.

Se i costi dell’inferenza resteranno elevati o la concorrenza farà scendere i prezzi delle API, gli impegni pluriennali potrebbero pesare sulla redditività.

Clienti concentrati e dipendenza dai big tech

Un altro elemento da valutare è il rapporto con i grandi fornitori tecnologici. Amazon, Google e Microsoft sono, con ruoli diversi, investitori, fornitori cloud e partner commerciali di Anthropic. Amazon e Google sono anche concorrenti nell’intelligenza artificiale. Nel 2025, il 47% delle vendite della società è transitato dai marketplace cloud di Amazon e Google.

Secondo stime Reuters, Anthropic si è impegnata a spendere almeno 110 miliardi di dollari con Amazon, circa 114,5 miliardi di dollari con Google e 44,9 miliardi di dollari con Microsoft per il cloud computing nei prossimi sette-dieci anni.

Inoltre, circa il 20% dei ricavi del primo semestre 2026 è arrivato da due clienti non identificati. Questi dati non annullano la forte crescita, ma pongono una domanda sulla sua solidità: quanto fatturato dipende da una base ampia di clienti e quanto da pochi grandi rapporti commerciali e dagli stessi soggetti che finanziano, distribuiscono o forniscono capacità di calcolo?

Valutazione Anthropic: la prova di Borsa per l’AI di frontiera

Una valutazione tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari corrisponderebbe, in via puramente indicativa, a circa 46-61 volte i ricavi del primo semestre annualizzati. È un multiplo che incorporerebbe aspettative molto alte sulla crescita futura, in un mercato in cui i costi infrastrutturali restano enormi e la redditività deve ancora consolidarsi.

La società di Dario Amodei sta chiedendo al mercato di finanziare oggi un’infrastruttura da centinaia di miliardi sulla base di una domanda AI il cui carattere strutturale, indipendente e durevole deve ancora essere dimostrato pienamente.

L’IPO di Anthropic sarà quindi anche un test per l’intero settore dell’AI di frontiera: dovrà mostrare se il mercato è disposto a riconoscere valutazioni da big tech a società che crescono rapidamente, ma dipendono da pochi clienti, dai fornitori cloud e da investimenti di lungo periodo. La reazione degli investitori al Nasdaq dirà quanto valgono oggi queste aspettative.

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