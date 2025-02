La startup americana lancia il suo nuovo modello di AI, presentandolo come sistema che ragiona in maniera simile ad un essere umano: 'è in grado di dare spiegazioni puntuali e approfondite'. Sarò dedicato a problemi reali e soprattutto va incontro alle esigenze delle imprese nell’utilizzo quotidiano di questa tecnologia.

Un modello di AI che si ispira al ragionamento umano ‘avanzato’

Anthropic ha annunciato il lancio del nuovo modello di intelligenza artificiale (AI) Claude 3.7 Sonnet, presentato come “avanzato sistema di ragionamento ibrido”, progettato per riflettere prima di rispondere, interagendo con noi in modo più rapido e preciso a domande complesse.

La novità è stata illustrata come mossa strategica in un panorama altamente competitivo, in cui aziende statunitensi come OpenAI, Google (che su Anthropic ha investito) e Amazon si confrontano costantemente con rivali cinesi come DeepSeek e Alibaba soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale generativa.

Il Claude 3.7 Sonnet è la versione più avanzata del modello Claude , sviluppato della startup fondata nel 2021 dagli italo-americani Dario e Daniela Amodei, noto per la sua capacità di comprendere e generare linguaggio naturale in modo altamente sofisticato.

La principale innovazione di questa versione, leggendo la scheda aziendale, risiede nell’introduzione di un modello ibrido che integra più approcci di ragionamento, mostrati passo per passo, permettendo all’AI di affrontare problemi complessi con maggiore efficacia rispetto alle versioni precedenti.

Il sistema è stato ottimizzato per risolvere “compiti tipici del mondo reale”, con un focus particolare su applicazioni aziendali, rispetto a problemi puramente matematici o di informatica.

Funzionalità e nuove caratteristiche di Claude 3.7 Sonnet

Una delle novità più rilevanti introdotte con il Claude 3.7 Sonnet è la modalità di riflessione estesa (“extended thinking mode“), disponibile esclusivamente nei piani a pagamento. In essa, il modello “riflette” prima di rispondere, rielaborando i dati in modo più accurato e ponderato.

Questo approccio, è spiegato dalla startup americana, migliora significativamente la performance del sistema in vari ambiti, tra cui matematica, fisica, seguito delle istruzioni, codifica e altre attività che richiedono un alto livello di competenza.

Anthropic ha sottolineato come questa modalità consenta al modello di emulare un processo di pensiero più simile a quello umano, aumentando la sua capacità di affrontare compiti complessi in modo sistematico. Ad esempio, le risposte a domande matematiche o scientifiche risulteranno più precise grazie all’analisi anticipata delle informazioni rilevanti, riducendo gli errori e migliorando l’affidabilità.

Un’altra importante novità riguarda il Claude Code, uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare gli sviluppatori in attività di programmazione. Questa funzione è pensata per aiutare gli ingegneri a delegare operazioni di coding direttamente dal terminale, risparmiando tempo e risorse. Il modello aiuta a completare autonomamente determinati compiti di codifica, rendendo il processo più veloce e meno laborioso per i programmatori.

Accessibilità e prezzi di Claude 3.7

Il nuovo modello è disponibile su tutte le varianti di Claude, inclusi i piani Free, Pro, Team ed Enterprise. Tuttavia, la modalità di riflessione estesa è limitata ai piani a pagamento, i quali offrono funzionalità avanzate per utenti professionali e aziende.

Nonostante l’aggiunta di nuove caratteristiche, la struttura dei prezzi rimane invariata rispetto ai modelli precedenti. In particolare, il Claude 3.7 Sonnet risulta più economico rispetto ad altre offerte concorrenti, come l’OpenAI GPT-4. Mentre il costo per Claude si attesta a 3 dollari per milione di token in input e 15 dollari per milione di token in output, il modello di OpenAI presenta prezzi decisamente superiori, rispettivamente 15 dollari per l’input e 60 dollari per l’output.

Questa differenza di prezzo, unitamente alle prestazioni avanzate e alle funzionalità innovative, fa di Claude 3.7 Sonnet una scelta interessante per aziende e sviluppatori che cercano soluzioni AI potenti ma più economiche rispetto ai competitor.

Anthropic potrebbe raggiungere 61,5 miliardi di dollari di valore

L’introduzione del Claude 3.7 Sonnet rappresenta un passo importante nel panorama della generative AI. La scelta di un modello ibrido, che combina vari approcci di ragionamento, riflette la volontà di Anthropic di rispondere alle sfide sempre più complesse del mercato.

Mentre le aziende statunitensi dominano il settore, l’ingresso di rivali cinesi come DeepSeek e Alibaba mantiene alta la competizione. In questo contesto, la capacità di distinguersi per prestazioni, costi e funzionalità innovative è cruciale, e il nuovo modello di Anthropic potrebbe risultare una proposta allettante per chi cerca soluzioni AI scalabili ed efficienti.

Secondo il Wall Street Journal, inoltre, Anhropic si starebbe assicurando un massiccio round di finanziamenti da 3,5 miliardi di dollari, che gli consentirebbe di accrescere il proprio valore a 61,5 miliardi di dollari.

Inizialmente, la società mirava a raccogliere la cifra di 2 miliardi di dollari, ma la forte domanda degli investitori ha portato a un round ampliato, segnalando una crescente fiducia nel settore, che nonostante le continue voci di ‘bolla’ di fatto è visto ancora come ‘il’ faro dell’innovazione tecnologica.

