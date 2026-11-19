Con una valutazione di circa 1.500 miliardi di dollari e oltre 107 miliardi raccolti tra IPO e collocamento privato, l'azienda di Amodei diventa il primo grande laboratorio di AI avanzata a finanziarsi direttamente sui mercati.

Anthropic sbarca al Nasdaq e apre una nuova fase per l’industria dell’intelligenza artificiale.

La società di Dario Amodei è il primo grande laboratorio di AI di frontiera a quotarsi in Borsa, trasformando una competizione finora sostenuta soprattutto da venture capital, Big Tech e investitori privati in una sfida sempre più direttamente legata ai mercati finanziari.

Anthropic ha raccolto complessivamente 107,3 miliardi di dollari tra offerta pubblica e collocamento privato, raggiungendo una valutazione diluita di circa 1.500 miliardi di dollari. Le azioni saranno scambiate sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ANT.

L’AI di frontiera richiede sempre più capitale

Sviluppare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati richiede quantità crescenti di potenza computazionale, data center, semiconduttori, energia e infrastrutture. La quotazione di Anthropic mostra quindi come la competizione nell’AI stia diventando sempre più capital intensive.

Non basta più avere il modello migliore o il gruppo di ricercatori più avanzato. Serve anche la capacità di finanziare investimenti che possono raggiungere decine di miliardi di dollari.

Anthropic ha collocato circa 81,3 miliardi di dollari attraverso l’IPO e altri 26 miliardi attraverso un collocamento privato parallelo. Tra gli investitori figurano alcuni dei gruppi che costituiscono l’infrastruttura stessa dell’economia dell’AI, tra cui Google, Microsoft, Nvidia e AMD.

Anthropic davanti a OpenAI nella corsa verso Wall Street

La quotazione crea anche una nuova dinamica competitiva con OpenAI. Anthropic arriva infatti sui mercati pubblici prima del principale concorrente, che non prevede una quotazione prima del 2027.

Questo significa che per la prima volta gli investitori potranno valutare direttamente risultati, crescita, costi e prospettive di un laboratorio specializzato quasi interamente nello sviluppo di foundation model. La competizione tra i principali player dell’AI non sarà quindi più misurata soltanto attraverso benchmark, numero di utenti, capacità dei modelli o accordi con le Big Tech.

Il nodo: quanto capitale servirà per continuare la corsa all’AI?

Per costruire modelli più potenti servono chip avanzati, enormi cluster di calcolo, data center e quantità crescenti di energia. La barriera all’ingresso non è quindi soltanto tecnologica. È anche finanziaria. La quotazione di Anthropic mostra che per restare nella corsa ai modelli di frontiera potrebbe diventare necessario accedere a capitali di dimensioni che poche società private possono sostenere autonomamente.

Da questo punto di vista, i 107,3 miliardi raccolti non rappresentano soltanto un record finanziario. Sono anche il segnale di quanto sia diventato costoso competere ai vertici dell’intelligenza artificiale.

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