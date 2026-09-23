Anthropic rilascia la prima AI testata da soggetti esterni

Oggi apriamo con Poste Italiane che, secondo fonti stampa, sarebbe pronta a mettere le mani sul 65% del Polo Strategico nazionale, grazie al 20% rilevato da CDP Equity che si sommerà al 45% proveniente da Tim dopo l’Opas.

All’assemblea delle Nazioni Unite in corso a New York, intanto, il Presidente Trump è intervenuto ribadendo il ruolo di guida globale degli Usa nello sviluppo dell’AI, bocciando allo tesso tempo l’ipotesi di istituire un ente unico internazionale. Trump ha poi dettato la nuova linea: da oggi nei documenti ufficiali degli USA “non si chiamerà più intelligenza artificiale ma superintelligenza”.

Sempre in tema AI, infine, c’è stato il lancio di Claude Opus 5.5, primogenito della nuova famiglia di modelli di Anthropic. La cosa importante è che arriva sul mercato dopo essere stato sottoposto a valutazioni esterne indipendenti. Quando lo faranno OpenAI e le altre Big Tech?

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletteer

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz