Anthropic rilascia il primo modello approvato da soggetti esterni: e OpenAI&Co. quando?

Claude Opus 5.5 inaugura la nuova famiglia di modelli di Anthropic e arriva sul mercato dopo essere stato sottoposto anche a valutazioni esterne da Frontier Design e METR. Più che una certificazione formale, si tratta di test indipendenti effettuati prima del rilascio.

Anthropic ha presentato Claude Opus 5.5, il primo modello della nuova famiglia Claude 5.5 e il primo rilascio dopo l’appello del CEO Dario Amodei a introdurre maggiore cautela nello sviluppo dei sistemi più avanzati.

La novità non riguarda soltanto le prestazioni. Prima della pubblicazione, Opus 5.5 è stato testato anche da valutatori esterni, tra cui Frontier Design e METR. Anthropic sostiene inoltre che il modello abbia ottenuto il miglior risultato mai registrato dall’azienda nel proprio audit automatizzato dedicato all’allineamento.

Non si tratta tecnicamente di una certificazione o di un’autorizzazione indipendente al rilascio. Ma la scelta di coinvolgere soggetti esterni prima della distribuzione apre un tema destinato a diventare sempre più rilevante: chi dovrebbe valutare la sicurezza dei modelli più potenti prima che vengano messi nelle mani di milioni di utenti?

Più sicuro e resistente alle prompt injection

Secondo Anthropic, Claude Opus 5.5 è meno incline rispetto ai predecessori ad agire fuori dai limiti assegnati o a intraprendere azioni difficili da annullare. La società ha inoltre ampliato le proprie verifiche includendo attività molto lunghe, compiti impossibili e scenari costruiti sulla base di incidenti realmente avvenuti. Il nuovo modello risulterebbe anche più resistente agli attacchi di prompt injection.

Per le capacità più sensibili in biologia e cybersecurity continueranno inoltre a essere utilizzati programmi di accesso riservati a organizzazioni e professionisti verificati.

Opus 5.5 sfida GPT-6 Astra

Nei benchmark pubblicati dalla società Opus 5.5 raggiunge il 66,4% su Terminal-Bench 4.0 per l’agentic coding, contro il 57,9% riportato per GPT-6 Astra. Su FrontierCode arriva al 54,4%, rispetto al 53,3% di Astra. GPT-6 resta invece davanti in AutomationBench e nei test di ricerca scientifica agentica.

Anthropic sottolinea però che le differenze numeriche nei benchmark stanno diventando meno indicative delle reali capacità dei modelli, soprattutto quando i risultati sono molto vicini. Il vantaggio dichiarato riguarda anche i costi. Opus 5.5 dovrebbe costare circa il 40% in meno rispetto a Opus 5 sui carichi di lavoro tipici e generare output oltre il 30% più velocemente.

Una migrazione da 680mila righe di codice

Un early tester avrebbe utilizzato Opus 5.5 per completare in meno di un giorno una migrazione software da 680mila righe di codice, un lavoro che avrebbe richiesto settimane a un team di ingegneri. In un altro test il modello ha migliorato i tempi di caricamento di un’applicazione web in 39 casi su 40. Con modelli sempre più capaci di programmare, utilizzare strumenti e svolgere attività autonomamente, Anthropic ha deciso di affiancare ai propri test interni anche valutazioni realizzate da soggetti esterni.

Non è ancora un vero sistema di certificazione. Ma la domanda per OpenAI, Google, Meta e gli altri grandi laboratori diventa sempre più concreta: per i modelli AI di frontiera continueranno a bastare i test condotti dalle stesse aziende che li sviluppano?

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