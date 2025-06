Anthropic rilascia Claude Gov’, chatbot AI personalizzato per le operazioni di spionaggio USA

Questo strumento è stato progettato su misura per assistere agenzie governative in compiti complessi quali analisi strategica, elaborazione di informazioni riservate e supporto operativo in contesti altamente classificati.

Anthropic ha presentato ‘Claude Gov’, un modello AI avanzato sviluppato per soddisfare le esigenze del settore della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Rispetto alle versioni destinate al mercato commerciale, ‘Claude Gov’ si distingue per una maggiore tolleranza nell’interazione con dati sensibili e per un’ottimizzazione mirata alla gestione di documenti di intelligence e difesa.

Il sistema include anche capacità linguistiche rafforzate per operare efficacemente con idiomi e dialetti considerati critici per le missioni di sicurezza nazionale. Nonostante le sue funzioni avanzate, il modello ha seguito i medesimi protocolli di test sulla sicurezza impiegati per le altre versioni Claude.

L’iniziativa rappresenta anche una strategia di diversificazione commerciale per Anthropic, alla ricerca di entrate stabili attraverso collaborazioni istituzionali. In tal senso, l’azienda ha stretto alleanze con attori chiave come Palantir e Amazon Web Services per la diffusione di tecnologie AI tra i clienti del settore difesa.

Questa mossa segue l’esempio di Microsoft, che nel 2024 aveva rilasciato una versione isolata di GPT-4 destinata alla comunità d’intelligence statunitense, operativa su una rete protetta priva di accesso a Internet.

Il rilascio di ‘Claude Gov’ consolida così la tendenza crescente a integrare AI su misura all’interno degli apparati governativi, ampliando il raggio d’azione di tali tecnologie verso ambiti finora considerati inaccessibili per motivi di sicurezza.

Amazon sarà presto inondata da annunci video generati dall’AI

Amazon ha ufficialmente lanciato negli Stati Uniti il suo strumento gratuito di generazione video basato su AI, denominato Video Generator, aprendo la strada a una massiccia ondata di annunci pubblicitari generati automaticamente.

Questa tecnologia, introdotta inizialmente in versione beta, consente ai venditori di creare contenuti video fotorealistici in meno di cinque minuti, utilizzando semplici input come immagini o clip esistenti.

Tra le novità introdotte, il sistema è ora in grado di produrre sei varianti per ogni annuncio, integrare loghi personalizzati e generare scene con persone, animali, testi e musica di sottofondo. Le clip, della durata massima di 21 secondi, sono pensate per simulare l’esperienza degli spot televisivi tradizionali, superando i limiti tipici delle tecnologie video AI come Sora di OpenAI o Adobe Firefly.

Un’altra funzionalità innovativa è la sintesi video, che permette di estrarre automaticamente momenti chiave da contenuti preesistenti come tutorial o video social, trasformandoli in spot sintetici pronti per campagne pubblicitarie. Inoltre, la funzione di conversione da immagine a video consente la creazione di brevi clip simili a GIF, utili per dimostrare visivamente il funzionamento di un prodotto.

La gratuità dello strumento, unita alla sua capacità di produrre rapidamente materiale di qualità, rappresenta un potenziale punto di svolta per l’ecosistema pubblicitario di Amazon.

Se da un lato l’adozione di massa di questi contenuti potrebbe rivoluzionare le pratiche promozionali, dall’altro solleva interrogativi sulla percezione del consumatore, la creatività umana e l’omogeneizzazione del messaggio visivo nei marketplace digitali.

