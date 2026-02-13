Anthropic, la startup americana di Intelligenza Artificiale editrice del modello Claude, ha annunciato un nuovo round di finanziamenti da 30 miliardi di dollari, il che porta la sua valorizzazione complessiva a 380 miliardi. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di data center.

La società di San Francisco vede così la sua valorizzazione raddoppiare da settembre a oggi, dopo la chiusura di questo round guidato dal fondo sovrano di Singapore GIC e dal fondo speculativo Coatue Management.

Anthropic si trova ormai nella rosa delle società non quotate più care al mondo, insieme a SpaceX, ByteDance e OpenAI.

Anche OpenAI sta preparando un nuovo round di finanziamenti da 100 miliardi

Secondo quanto riferito, OpenAI, il vicino e rivale di Anthropic, sostenuto da Microsoft e SoftBank, starebbe preparando un round di raccolta fondi ancora più ampio, potenzialmente pari a 100 miliardi di dollari, stimando una valutazione del creatore di ChatGPT di circa 830 miliardi di dollari.

Queste due ingenti iniezioni potrebbero posticipare le IPO di entrambi i rivali, inizialmente previste a Wall Street quest’anno.

I numeri di Anthropic una frazione degli investimenti (ma questo vale anche per OpenAI)

Anthropic sostiene di generare attualmente 14 miliardi di dollari di fatturato annuale. OpenAI ha dichiarato 20 miliardi di dollari sulla base della stessa metrica, che estrapola i ricavi degli ultimi mesi su base annua, ricavi che si moltiplicano ogni trimestre nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

Cresce il timore di una bolla dell’AI

Queste cifre, ben al di sotto delle centinaia di miliardi di dollari investiti nella corsa all’intelligenza artificiale, sono oggetto di attenta osservazione e discussione, dati i dubbi sulla redditività di questa rivoluzione tecnologica e i timori di una bolla speculativa. Secondo diversi media statunitensi, Anthropic prevede di ridurre il consumo di cassa a circa un terzo del fatturato entro il 2026, per poi arrivare al 9% entro il 2027, con un obiettivo di redditività per il 2028, due anni prima di OpenAI.

Anthropic, piattaforma AI preferita da aziende e sviluppatori

La performance finanziaria di Anthropic, sostiene l’azienda, “è guidata dal nostro posizionamento come piattaforma di intelligenza artificiale preferita da aziende e sviluppatori”.

Claude Code, il suo strumento di punta per sviluppatori lanciato a maggio 2025, genera un fatturato annuo di 2,5 miliardi di dollari. L’azienda sostiene di annoverare tra i suoi clienti 8 delle 10 maggiori aziende statunitensi presenti nella lista della rivista Fortune.

Investitori di tutto rispetto

“Gli abbonamenti aziendali a Claude Code sono quadruplicati dall’inizio del 2026”, prosegue il comunicato. Il round di finanziamento ha attirato una lunga lista di investitori di alto profilo, tra cui BlackRock, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, oltre ai giganti della tecnologia Microsoft e Nvidia, leader mondiale nei chip per l’intelligenza artificiale.

Questa nuova iniezione di capitale consentirà alla startup, guidata dai fratelli Dario e Daniela Amodei, di finanziare la propria infrastruttura informatica, che richiede la costruzione di giganteschi data center in grado di alimentare e raffreddare milioni di chip di nuova generazione.

Anthropic, previsti investimenti per 50 miliardi in data center

Il 5 febbraio, Anthropic aveva già annunciato l’intenzione di investire 50 miliardi di dollari in data center per supportare la potenza del suo ultimo modello, Claude Opus 4.6, presentato il 5 febbraio. La startup con sede a San Francisco, fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI, ha ottenuto ottimi risultati dopo aver rilasciato in pochi mesi una serie di strumenti che hanno impressionato gli sviluppatori di software e preoccupato gli editori.

Anthropic più rivolto alle aziende, ChatGPT in lotta con Gemini nel mercato consumer

La sua strategia si è concentrata sulla costruzione di una reputazione di sicurezza e affidabilità, mentre OpenAI ha finora vinto la battaglia per l’adozione di massa da parte del grande pubblico con ChatGPT, che sta venendo sempre più superato da Gemini di Google. Negli ultimi mesi, OpenAI ha enfatizzato la sua offerta aziendale e i suoi modelli dedicati al codice informatico, con la serie di modelli Codex, nel tentativo di competere con Anthropic in questo mercato più redditizio rispetto a quello consumer. La rivalità ha assunto una nuova dimensione la scorsa settimana durante gli spot del Super Bowl, la finale del campionato di football americano. Nella sua dichiarazione, Anthropic ha ribadito la sua opposizione alla visualizzazione di annunci pubblicitari all’interno dei suoi modelli di intelligenza artificiale, un’apparente frecciatina a OpenAI, che sta testando questa fonte di reddito.

Tra i sostenitori di lunga data di Anthropic c’è Amazon, che ha investito 8 miliardi di dollari e funge da partner principale dell’azienda per i server online.

Questo autunno, Anthropic ha anche ampliato la sua partnership in questo settore con Google, che aveva investito 2 miliardi di dollari nella startup nel 2023.

