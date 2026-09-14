Anthropic, Mattia Gamberoni è il Country Manager per l’Italia

Anthropic annuncia oggi la nomina di Mattia Gamberoni a Country Manager per l’Italia. La nomina consolida la presenza dell’azienda nel Paese: nel maggio 2026, Anthropic ha infatti annunciato l’apertura di un ufficio a Milano, il sesto in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco.

Nel nuovo ruolo, Gamberoni guiderà il team di Anthropic in Italia, supportando imprese, startup e ricercatori che contribuiscono a definire l’ecosistema nazionale dell’intelligenza artificiale.

“L’Italia è un Paese con un grande potenziale nel campo dell’intelligenza artificiale. Imprese, istituzioni e sviluppatori stanno già esplorando tecnologie di frontiera per ripensare ciò che è possibile e definire nuovi processi e modalità di lavoro. La mia missione è aiutare le imprese italiane a trasformare questo potenziale e questa visione in valore concreto e duraturo, attraverso un’AI di cui possano fidarsi”, ha dichiarato Mattia Gamberoni, Country Manager di Anthropic per l’Italia.

“L’Europa sta vivendo una crescente accelerazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale. I nostri dati mostrano che i Paesi europei rappresentano oggi la metà dei primi venti Paesi al mondo per utilizzo dell’AI pro capite. E quando ci confrontiamo con i leader aziendali in Italia e nel resto d’Europa, emerge una richiesta comune: un’AI sicura, protetta e affidabile. Questo è al centro dell’identità di Anthropic. Rafforzando il nostro team in Italia, potremo lavorare fianco a fianco con aziende, founder, università e istituzioni pubbliche italiane per favorire un’adozione responsabile dell’AI”, ha commentato Thomas Remy, Head of Southern Europe di Anthropic.

Alcune delle più grandi aziende italiane – tra cui Generali, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Unipol – stanno ad esempio estendendo l’utilizzo di Claude Code alle rispettive community di sviluppatori, nell’ambito di un percorso volto a integrare in modo responsabile l’AI nelle attività quotidiane di software engineering. Attraverso l’adozione di Claude Code, ciascuna di queste realtà affianca le capacità della frontier AI alle competenze dei propri specialisti, contribuendo a modernizzare il ciclo di sviluppo software al centro delle proprie operazioni.

Gamberoni porta in Anthropic oltre 20 anni di esperienza. In precedenza, ha guidato il business di Stripe nell’Europa meridionale e ha contribuito all’avvio e alla crescita di Amazon Web Services nella penisola iberica. Il suo percorso professionale comprende inoltre esperienze in Salesforce, dove ha contribuito all’avvio delle attività in Italia, e in Cisco.

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