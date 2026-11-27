Circa 600 dipendenti di Anthropic possiedono azioni per oltre 100 milioni di dollari, mentre 2.800 superano i 10 milioni. La ricchezza generata dall’intelligenza artificiale sta già trasformando San Francisco, dove nell’ultimo anno il prezzo mediano delle case unifamiliari è cresciuto del 29%.

Lavorare in una startup di intelligenza artificiale può rendere milionari nel giro di pochi anni. Lo dimostra il caso di Anthropic, la società che sviluppa Claude e che, dopo la recente quotazione al Nasdaq, ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di circa 1.500 miliardi di dollari.

Secondo le stime riportate da Il Post, il 96% dei 5.300 dipendenti dell’azienda possiede oggi un patrimonio azionario superiore al milione di dollari.

I numeri diventano ancora più impressionanti osservando la distribuzione della ricchezza dove circa 5.100 dipendenti possiedono azioni per oltre un milione di dollari; 2.800 dipendenti superano i 10 milioni di dollari; circa 600 dipendenti superano i 100 milioni di dollari e ciascuno dei sette cofondatori detiene un patrimonio azionario stimato intorno ai 20 miliardi di dollari. Il tutto in un’azienda fondata meno di sei anni fa.

Come si diventa milionari lavorando in una startup AI

Come molte aziende tecnologiche, Anthropic riconosce ai propri dipendenti una parte della retribuzione sotto forma di azioni o stock option, ovvero il diritto di acquistare azioni a un prezzo stabilito in anticipo, potenzialmente molto inferiore a quello di mercato.

Con la quotazione in Borsa, queste partecipazioni possono trasformarsi in patrimoni milionari. Alcuni dipendenti hanno già potuto vendere parte delle proprie azioni, mentre altri dovranno attendere la scadenza del periodo di lock-up. Nel frattempo, possono utilizzare le partecipazioni azionarie come garanzia per ottenere finanziamenti.

Il meccanismo non è nuovo nella Silicon Valley. A cambiare, con l’intelligenza artificiale, sono le dimensioni della ricchezza generata e la velocità con cui viene accumulata. Emblematico il caso dell’artista David Choe, che nel 2005 accettò di essere pagato in azioni per realizzare alcuni graffiti nella sede di Facebook. Sette anni dopo, al momento della quotazione della società, quelle azioni valevano circa 200 milioni di dollari.

San Francisco, 1.200 miliardi di ricchezza generata dall’AI

Secondo PitchBook Data, a San Francisco, una città di appena 800mila abitanti, si concentra oltre un terzo degli investimenti globali di venture capital.

La città ospita almeno 3mila startup attive nell’intelligenza artificiale, che dall’inizio del 2025 hanno ricevuto complessivamente quasi 400 miliardi di dollari di investimenti. Secondo una stima di Bloomberg Businessweek, il valore complessivo delle partecipazioni azionarie detenute da chi lavora nel settore dell’AI a San Francisco raggiunge i 1.200 miliardi di dollari.

Si tratta naturalmente di ricchezza in larga parte sulla carta, destinata a oscillare in base all’andamento dei mercati. Le stesse azioni di Anthropic sono scese sotto il prezzo di collocamento a pochi giorni dall’IPO.

Un altro beneficiario della ricchezza generata dall’AI? Donald Trump

A beneficiare della corsa dell’intelligenza artificiale non sono soltanto fondatori, investitori e dipendenti delle aziende tecnologiche. Anche Donald Trump potrebbe aver visto crescere il proprio patrimonio azionario fino a 15 milioni di dollari in una sola seduta, grazie al rialzo del 31% del titolo Nvidia seguito al reintegro di Jensen Huang, per il quale lo stesso presidente ha rivendicato un ruolo decisivo.

L’economista premio Nobel Paul Krugman ha definito quella giornata «Impunity Day», sottolineando come Trump e le élite economiche americane abbiano sostenuto che la leadership di Huang fosse indispensabile non soltanto per Nvidia, ma per l’intero mercato azionario e per l’economia statunitense.

La Casa Bianca ha precisato che il portafoglio del presidente è gestito da istituzioni finanziarie terze. Resta tuttavia la questione del potenziale conflitto d’interessi tra le decisioni dell’amministrazione americana e il patrimonio personale di Trump. Un ulteriore esempio di come la gigantesca ricchezza generata dall’AI stia intrecciando sempre più potere tecnologico, finanziario e politico.

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