Anthropic, dietro il blocco c’è la geopolitica: gli Usa temono SK Telecom e i legami con la Cina

La decisione dell’amministrazione Trump di imporre restrizioni all’accesso alle tecnologie AI più avanzate di Anthropic sarebbe stata influenzata dalle preoccupazioni nate dopo l’accesso concesso a SK Telecom, il maggiore operatore mobile della Corea del Sud, al modello Claude Mythos.

Alcuni funzionari statunitensi ritenevano, spiega WIRED, che i rapporti storici e commerciali tra il gruppo SK e alcune realtà cinesi potessero rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. A questi timori si sarebbero poi aggiunte le segnalazioni di ricercatori di Amazon su possibili vulnerabilità in Fable 5, una versione protetta di Mythos.

La combinazione di questi elementi avrebbe convinto la Casa Bianca che Anthropic non fosse in grado di garantire un controllo adeguato sulle proprie capacità AI più sensibili.

Il programma Project Glasswing

SK Telecom aveva ottenuto accesso a Claude Mythos attraverso il programma Project Glasswing, un gruppo ristretto di organizzazioni considerate affidabili.

Mythos è descritto come un modello particolarmente avanzato nell’individuazione di vulnerabilità software. Proprio per questo Anthropic aveva scelto di non renderlo disponibile in modo generalizzato, ma di aprirlo solo a soggetti selezionati.

L’ingresso di SK Telecom nel programma avrebbe però acceso l’attenzione della Casa Bianca. Il problema, secondo la ricostruzione, non riguardava tanto la società sudcoreana in sé, quanto i suoi rapporti storici con il mercato cinese e con alcune realtà delle telecomunicazioni cinesi.

I timori sui rapporti con la Cina

L’articolo ricostruisce la lunga storia dei rapporti tra SK Telecom e la Cina, inclusi investimenti passati in China Unicom e la partecipazione a joint venture nel settore delle telecomunicazioni.

Questi legami risalgono a oltre vent’anni fa. SK Telecom aveva partecipato a iniziative comuni con China Unicom, operatore statale cinese, e aveva investito in strumenti finanziari collegati alla società. In seguito, la partnership si era progressivamente ridotta.

Oggi la presenza diretta di SK Telecom nel mercato cinese appare limitata. Tuttavia, per i funzionari americani, anche rapporti storici o interessi commerciali indiretti possono diventare sensibili quando in gioco ci sono modelli AI capaci di individuare vulnerabilità software e potenzialmente utili in ambito cyber.

Il ruolo della segnalazione di Amazon

Un secondo elemento avrebbe aggravato il quadro. Ricercatori di Amazon avrebbero segnalato possibili vulnerabilità in Fable 5 ma Anthropic e diversi esperti esterni hanno però contestato l’idea che questi rischi fossero specifici dei modelli Claude, sostenendo che problemi simili possano riguardare anche altri sistemi AI avanzati.

La Casa Bianca avrebbe comunque interpretato la somma dei due fattori — accesso a SK Telecom e vulnerabilità segnalate da Amazon — come un segnale di rischio sufficiente per intervenire.

La richiesta Usa e la risposta di Anthropic

L’amministrazione Trump ha chiesto ad Anthropic di revocare l’accesso a Mythos e Fable 5 per tutti i cittadini stranieri, inclusi quelli presenti negli Stati Uniti. Anthropic ha scelto però una strada diversa: sospendere completamente l’accesso ai due modelli. Secondo la società, filtrare gli utenti sulla base della nazionalità sarebbe stato difficile da realizzare e problematico sul piano della privacy.

Quando torneranno online Fable 5 e Mythos 5?

Al momento non c’è una data ufficiale per il ritorno online di Fable 5 e Mythos 5. Le parole di Trump dopo il pranzo con Dario Amodei al G7 indicano una distensione politica, ma non equivalgono ancora alla revoca formale della direttiva del Dipartimento del Commercio. Trump infatti ha detto che “Anthropic non è più una minaccia per la sicurezza nazionale”.

I due modelli restano quindi offline mentre Anthropic tratta con la Casa Bianca e con l’amministrazione americana una soluzione sulle condizioni di accesso. Il nodo resta lo stesso: Washington ha chiesto di impedire l’uso dei modelli a qualsiasi cittadino straniero, dentro o fuori dagli Stati Uniti, inclusi anche i dipendenti stranieri della stessa Anthropic.

Il ritorno online dipenderà quindi da un accordo su tre punti: quali utenti potranno accedere ai modelli, con quali verifiche e con quali garanzie di sicurezza. Finché non arriverà un chiarimento ufficiale, Fable 5 e Mythos 5 restano bloccati.

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