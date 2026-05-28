Anthropic Claude gratuito e open source per gli avvocati italiani

20 agenti AI specializzati per il diritto italiano, gratuiti e open-source su Anthropic Claude Cowork

Nel giorno dell’inaugurazione dei primi uffici italiani di Anthropic a Milano, un team di sviluppatori di Zurigo lancia BetterCallClaude, la prima piattaforma di intelligenza artificiale (AI) legale gratuita e open-source dedicata al mercato italiano.

La piattaforma dispone di 20 agenti AI specializzati, 19 comandi ottimizzati, 14 skill integrate e 7 server MCP. BetterCallClaude non è un chatbot generico ma un sistema di agenti intelligenti progettato per chi lavora quotidianamente con Cassazione, Corte Costituzionale e normativa italiana. La soluzione copre tutte le 20 regioni italiane.

Sette aree di applicazione dell’AI legale

BetterCallClaude, si legge sul sito stesso del servizio, copre sette aree specializzate che includono la ricerca sui precedenti della Cassazione, la strategia processuale, l’analisi avversariale (l’analisi strategica delle mosse, delle argomentazioni e delle prove della parte avversa), la redazione legale, la verifica delle citazioni, l’intelligenza documentale e l’arbitrato sportivo CAS/TAS. Queste funzionalità sono state sviluppate per rispondere alle esigenze concrete degli avvocati italiani nella gestione quotidiana dei casi.

La piattaforma è distribuita con licenza Apache 2.0, che consente utilizzo gratuito senza costi di licenza, modifica del codice sorgente, redistribuzione delle versioni personalizzate, utilizzo commerciale da parte di studi legali e integrazione con software gestionali esistenti. Questa trasparenza è cruciale per il settore legale, dove la privacy dei dati sensibili dei clienti è prioritaria e gli avvocati possono verificare direttamente come vengono trattate le informazioni.

Le barriere all’AI legale in Italia

L’arrivo di BetterCallClaude in Italia coincide, come anticipato, con l’annuncio odierno di Anthropic che apre il suo primo ufficio a Milano, la prima grande azienda di AI a stabilire una presenza fisica nel paese. Il mercato AI italiano, che vale un terzo di quello tedesco, registra però un utilizzo di Claude il doppio del peso demografico nazionale, segnalando forte interesse tra i professionisti per soluzioni tecnologiche avanzate.

L’iniziativa potrebbe certamente ridurre le barriere all’adozione dell’AI legale, rappresentate soprattutto dal costo e dalla mancanza di specializzazione. Rimangono però dei nodi da sciogliere e anche rilevanti.

Open-source e gratuito cosa? E i dati dove vanno?

Ciò che è open-source sono i 20 agenti, le 14 skill, i 19 comandi e i 7 server MCP. Il “cervello” che esegue tutto è Claude di Anthropic: un modello proprietario, closed-source, che richiede un abbonamento Cowork a pagamento. Senza Claude, il repository non funziona, come ha spiegato su LinkedIn Marco Graziano commentando la notizia: “è gratuita la “colla”, non lo stack completo”.

Sul fronte della sovranità dei dati, per uno strumento che processa query legali italiane e che pubblicizza la protezione del segreto professionale, si legge sempre nel commento, “vale la pena segnalare che le query passano attraverso infrastruttura USA, prima ancora di arrivare a Claude (anch’esso servito da Anthropic negli Stati Uniti)”.

Nulla toglie al valore tecnico del progetto, che rimane un ottimo esempio di plugin open-source costruito attorno a un modello proprietario. Tuttavia, c’è chi ancora nutre qualche dubio sulla compliance al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

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